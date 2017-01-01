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Nilüfer'de seramik sergisi



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen Cam ve Seramik Atölyesi'nde kursiyerlerin yaptığı çalışmalar sergilendi.

63 kursiyerin yaptığı 74 seramik ve cam eser Konak Kültürevi'nde sergilendi. Serginin açılışını Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ile birlikte yaptı. Bozbey, "Serkan Önder'in verdiği kursta birbirinden farklı eserler ortaya çıktı. Cam ve seramik eserler gerçekten hayranlık uyandırdı. Bu sergiler, Nilüfer Belediyesi'nin sanata ne kadar değer verdiğini gösteriyor. Kursiyerlerimizi kutluyorum" dedi.

(MŞ)



06.05.2017 13:31:31 TSI

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