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Vali İsmail Ustaoğlu, Rektör Selçuk Coşkun'u ziyaret etti

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 13:24
Vali İsmail Ustaoğlu, Rektör Selçuk Coşkun'u ziyaret etti
Vali İsmail Ustaoğlu, Rektör Selçuk Coşkun'u ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Yaşar Yıldız
BAYBURT (İHA) - Vali İsmail Ustaoğlu, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun'u ziyaret etti.
Vali İsmail Ustaoğlu, 4 yıldır devam ettirdiği Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü görevine 18 Nisan 2016 tarihinde yeniden atanan Prof. Dr. Selçuk Coşkun'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Bayburt Üniversitesi rektörlük binasında gerçekleştirilen ziyarette Vali İsmail Ustaoğlu, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun'u tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.
Ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek de hazır bulundu.
(YY-AT-Y)

06.05.2017 13:32:50 TSI
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