Sağlıklı Kentler Birliği Meclis Toplantısı Denizli'de başladı



Medeni Topaloğlu

DENİZLİ (İHA) - Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğinin iki sürecek 26. Olağan Meclis Toplantısı Denizli'de başladı.

İki gün boyunca üç oturumun yapılacağı toplantıda 'Sağlıklı Kentlerde Jeotermal Kaynaklarının Kullanımı' konusu ele alınacak. Bir otelde yapılan toplantıya Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Konferansın Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ünal Altınbaş, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Pamukkale Üniversitesi Jeofizik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ali Aydın ve Türkiye'nin çeşitli kentlerinden 64 üye belediye başkan ve temsilcileri, bakanlık ve üniversitelerden oluşan 250 kişi katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan ve Prof. Dr. Ünal Altınbaş tarafından hazırlanan programda jeotermal kaynaklarının özellikleri ve potansiyelleri, sağlıkta jeotermal kullanımı ve jeotermal turizm, jeotermal enerji ve tarımsal kullanımı konularında uzmanlar tarafından iki gün boyunca sunumlar yapılacak.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Düzenleme Kurulu Başkanı Ünal Altınbaş, Batı Anadolu'nun Türkiye'deki jeotermal kaynaklarının yüzde 70'ini kullandığını belirtti.

Konuşmanın ardından Denizli Büyükşehir Belediyesinin hizmet ve faaliyetlerini anlatan sunum gerçekleştirildi. Toplantıda, ayrıca başvuruda bulanan Balıkesir Burhaniye, Kocaeli Körfez ve Antalya Gazipaşa Belediyelerinin üyelik başvuruları kabul edildi. Üyeliklerle birliğin üye belediye sayısı 67 oldu.

Denizli'de kişi başına düşen yeşil alanın 14 metrekare olduğunu belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2012 yılında Türkiye'nin en temiz belediyeler arasında yer aldığını kaydetti.

Sağlık turizmini şehrin sosyal ve politik gündeminde üst sıralara çıkarma hedefinde olduklarını belirten Başkan Zolan, şehrin yaşam kalitesini yükseltmek anlayışı çerçevesinde sahip olunan jeotermal kaynakları etkin bir şekilde kullanmayı ilke edindiklerini söyledi. Sağlıklı bir kent oluşturmak için enerji kaynaklarının kullanımına yönelik yeni projeler geliştirmeye ve uygulamaya hız kesmeden devam edeceklerini dile getiren Başkan Zolan, "Belki dışarıdan çok bilinmez ama Denizli birçok zenginlikleri kendi içinde barındıran bir şehir. Denizli baktığınızda ilk başta ev tekstilinde önde gelen bir şehir ama bunun yanında birçok sanayi ürünü üreten ve ihracatta ilk sekizde yer alan bir şehrimiz. Sanayinin gölgesinde kalan ama her türlü tarım ürünün üretildiği şehir Denizli, aynı zamanda 2 milyon turistin geldiği, Türkiye'de turist sayısında beşinci sırada yer alan bir il Denizli. Tarımda, turizm, sanayide baktığımızda sonsuz güzellikleri ve zenginlikler sahip bir ilimiz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, mevcut olan üye belediye sayısının 67'ye yükselttiklerini ifade etti. Başkan Altepe, "Sağlıklı Kentler Birliği toplantımızı her yıl ülkemizin tarihi kentlerinde gerçekleştirmek bizim için büyük bir keyif. Her bir üye belediyemizle işbirliği içinde olmaktan ayrı bir keyif duyuyoruz. Mersin buluşmamızdan bu güne kadar üye belediyelerin taleplerini dikkate alarak, birçok konuda çalışmalar gerçekleştirdik. Bunların başında günümüzün kanayan yarası olan madde bağımlığı konusunda yerel yönetimlerin deneyimlerinin paylaşıldığı bir çalıştay düzenledik. Bu çalıştayda, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak kısa adı GADEM olan gençlik ve aile destek merkezinde bağımlılarla yaptığımız seanslar sonrası deneyimlerimizi ve tedavi yöntemlerimizi paylaştık. Ülkemizi ve dünyamızı, gençlerimizi saran bu büyük tehlikeye karşı mücadele içindeyiz. Bağımlılıkla mücadele çok zor bir konu ve süreklilik arz eden bir mücadele, yerel yönetimler olarak, bu mücadelede yer almamız gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından jeotermal kaynaklarının kullanımı konusunda meclis toplantısına geçildi.

