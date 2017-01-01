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Osmangazi'de sabah sporu

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 13:26
Osmangazi'de sabah sporu
Osmangazi'de sabah sporu

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Ziraat Parkı'nda vatandaşlarla sabah sporu yaptı.
Yeni Karaman Mahallesi Ziraat Parkı'nda 5 yıldır vatandaşlarla birlikte spor yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yeni başlatılan 'Herkes için spor' projesi ile vatandaşlara profesyonel spor hocaları nezaretinde spor yapma imkanı sunduklarını söyledi. Sabah saat 08.00'da vatandaşlarla birlikte önce yürüyüş yapan Mustafa Dündar, 5 turluk yürüyüşün ardından kültür fizik hareketlerini yaparak sabah sporunu tamamladı. Sporun ardından sabah çorbasında vatandaşlarla sohbet eden Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "İlçemize kazandırdığımız pek çok spor tesisinde vatandaşlarımız spor yapma fırsatı buluyor. Sporu daha yaygın ve profesyonel hale getirmek için çalışıyoruz. Herkesi spor yapmaya davet ediyorum" dedi.
(MŞ)

06.05.2017 13:35:18 TSI
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