Nevşehir'de uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı
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Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde imalatı yapmak suçundan bir kişi yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapmış çalışmada şüpheli bir kişi üzerinde 2.71 gram bonzai maddesi, 0,5 gram eroin maddesi ele geçirildi. Yakalanan şahsın emniyette ki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından "Uyuşturucu madde imalatı, ticareti yapmak" suçlarından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
(COŞ-SK)
06.05.2017 13:48:42 TSI
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