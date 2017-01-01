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Kayseri'de ölümlü trafik kazalarında yüzde 23 oranında düşüş oldu

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 13:41
Kayseri'de ölümlü trafik kazalarında yüzde 23 oranında düşüş oldu
Kayseri'de ölümlü trafik kazalarında yüzde 23 oranında düşüş oldu
- Magandaların zarar verdiği trafik levhaları 'Fiyatları' ile beraber sergilendi

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Ali Göç
KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, magandaların zarar verdiği trafik levhaları, fiyatları ile beraber sergilendi.
Kayseri'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla bir dizi etkinlikler düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Kayseri İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sefa Sarıkaya, trafiğin her geçen gün artan bir olgu olduğunu söyledi. Sarıkaya, "Bu olgunun çözümünün en önemli etkeni insandır. Bizim için en önemli etkende insandır. İnsanı çözersek zaten çoğu her şeyi çözmüş oluruz. Aracı kullananda insandır. Araçların sayısının artması tabi ki trafiği etkiler ama aracı trafiğe çıkaranlar bizleriz. 2020 yılına kadar trafik kazalarının yüzde 50'ye yakın oranında azaltılması ile ilgili bir Karayolları Trafik Güvenliği Strateji Eylem Planı var. Bunu uygulamak için tüm kuruluşlarımız bize destek veriyorlar. Destekleri için bütün kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Türkiye genelinde 2015-2016 yılları arasındaki ölümlü trafik kazaları karşılaştırıldığında yüzde 10 civarında bir azalma olduğunu kaydeden Sarıkaya, kentte ölüm trafik kazalarında da azalma olduğunu kaydetti. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sefa Sarıkaya, "Kayseri olarak da ölümlü kazalarda yüzde 23 oranında bir düşüş var. Amacımız insanların trafikteki hayatlarını sağlıklı ve güvenli bir şekilde idame ettirmelerini sağlamaktır" şeklinde konuştu.
Vali Yardımcısı Zekeriya Güney ise, "Ülkemizde her yol trafik kazalarında binlerce insanımız ölmektedir. On binlerce insanımız ise yaralanmakta, milyarlarca lira maddi hasar meydana gelmektedir. Bunun önüne geçmek için toplumda trafik bilincinin artırılması gerekmektedir. Ben Kayseri'de 2 yıldır görev yapıyorum. Kayseri'de özellikle yeşil ışık yanmadan sarı ışık yandığında trafikte kornalar çalmaya başlıyor. İnsanları trafikte birbirlerine olan saygısı zayıf. Bizim bunu bilinci artırmamız gerekir. Her sene yollarımız güzelleşiyor ve araç kalitesi artıyor ama insanlarımızdaki bilinç artmadıkça, kazaların önü kesilmez" diye konuştu.
Konuşmaların ardından etkinlikler kapsamında düzenlenen serginin açılışı yapıldı. Sergiyi gezen protokol üyeleri, emniyet ve jandarma ekiplerinden sergi hakkında bilgiler aldı.
Öte yandan, Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından açılan sergide, vatandaşların kesici ve delici aletler ile zarar verdikleri trafik levhaları da sergilendi.
(AG-SK)

06.05.2017 13:50:18 TSI
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