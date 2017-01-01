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Araş Edaş Muhtarlarla bir araya geldi

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 13:42
Araş Edaş Muhtarlarla bir araya geldi
Araş Edaş Muhtarlarla bir araya geldi

(Fotoğraflı)

Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - Ağrı'da Aras Edaş İl Müdürü Halil İbrahim Gök, kentte bulunan ilçe köy ve mahalle muhtarları ile bir araya gelerek sorun ve sıkıntıları dinledi
Ağrı merkez'de bir restaurantta yapılan kahvaltı programına il merkezi, ilçe ve köy muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programa tanıtım filmi ile başlandı. Kahvaltıdan sonra muhtarlara hitap eden Ağrı Aras Edaş İl Müdürü Halil İbrahim Gök, sorunları istişare yapmak amacıyla muhtarlarla bir araya geldiklerini ve hizmet kalitesinin çok önemli olduğunu söyledi. Bölge'de yüzde 65 kaçak elektrik kullanıldığını vurgulayan Gök, "100 kilo yük taşıyabilecek bir insana eğer 500 kilo yük yüklersiniz ayakları kayar ve kırılır. Bölgemizde 2 Milyon 226 bin 155 yurttaşımıza hizmet sağlıyoruz. Ağrı, Ardahan, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Kars ve Iğdır illerini kapsayan bölge 950 bin abonemiz var" dedi.
Aras Edaş'ın 28 Haziran 2013 tarihinde başlayarak Çalık ve Kiler ortaklığıyla yepyeni bir kurumsal kimlik kazandığını ifade eden Gök, " Ağrı il koordinatörlüğü olarak 11 bin 520 kilometre karelik alanda 555 bin yurttaşımıza tüm personellerimizle mesai saatlerimizi gözetmeksizin 160 abonemize kesintisiz kaliteli ve müşteri memnuniyeti odaklı çalışmayı istiyoruz. Ağrı ili ve ilçelerinde devir tarihi olan 2013 tarihinden bu yana yaklaşık olarak 3 yılda 150 milyon lira yatırım yapıldı. 2017 yılında yapılan yatırım ise 60 milyon'un üzerinde bulunuyor. Biz bunu çalışmalarımızla, eğer vatandaşlarımız lutfedip borçlarını yatırırlarsa biz bu yatırımı daha da arttırmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Vatandaşların daha kaliteli biz hizmet alabilmesi için her türlü iletişim ve medya organlarını kullandıklarını ifade eden Gök, "Bize daha çabuk ulaşılabilmesi için her türlü internet ve iletişim araçlarını kullanıyoruz. Ayrıca köylerimizdeki abonesiz olan vatandaşların eve abone yapmaları için sadece 2 lira ile faturasına yansıtarak 3 taksitle abone yapmayı başladık. Bu çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Lütfen bunları köylerdeki vatandaşlarımıza anlatın. Yapılan bu kadar yatırıma rağmen hala yüzde 65 kaçak elektriğimiz, 138 milyon lira alacağımız var. Ağrı'da ilk defa sizlerle birlikte istişare ederek bu problemi çözmek ve ortadan kaldırmak istiyorum" şeklinde konuştu.
(AG-AT-Y)

06.05.2017 13:51:34 TSI
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