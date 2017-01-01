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Kayseri ve El-bab Şehitleri için fidan dikildi

- Şehit Eşi Özden İşcan:

- "Askerimiz, polisimiz, gençlerimiz olduğu sürece vatan bölünmeyecek"



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Turan Bulut

KAYSERİ (İHA) - Bilinçli Gençler üyeleri tarafından, Kayseri'de bombalı araçla yapılan saldırıda şehit olan 15 asker ve El-bab'da şehit olan Astsubay Yunus İşcan için 60 fidan dikildi.

Erciyes Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi'nde düzenlenen etkinlikte 17 Aralık Şehitleri Anısına Hatıra Ormanı oluşturuldu. Etkinlik hakkında bilgi veren Bilinçli Gençler Danışman Hocası Nimet Susam, "Kulüp başkanı ve öğrenci arkadaşlarımız böyle bir fikir edindi. Biz birlikte şehitlerimizin anısına üniversite önündeki patlamada 17 Aralık Şehitlerimiz adına ve El-bab Şehidi Yunus İşcan adına düzenledik. Hem yeşillik olsun hem de şehitlerimizi yaşatmak istedik. Katılımcılara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Askerimiz, polisimiz, gençlerimiz olduğu sürece vatan bölünmeyecek"

Etkinliğe katılan ve El-bab'da şehit olan eşi Yunus İşcan için fidan diken Özden İşcan ise, "Kalbi vatan sevgisi dolu evlatlarımızı cennete uğurlayalı bugün 139. günümüz. Benim birtanem Komando Piyade Astsubay Üstçavuş Yunus İşcan'ı da El-bab'da al bayrakla cennete uğurlayalı bugün 75. günümüz. Etrafımızda böyle bilinçli insanların olması, vatan, bayrak, imanın ne demek olduğunu bilen genlerimizin yetişmesi beni duygulandırdı. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Artık bayrakta bizim de kanımız var. Geride kalmak öyle bir duygu ki, zordur dik durmak. Ona sarılıp gitmek isteyip de hala nefes almak çok zordur. Yaşayan bunu daha iyi bilir. Yanımızda olan, destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Kalbimizde zaten yaşıyorlar ama bu toprak, ağaçlar onların kanlarıyla yeşeriyor, yeşermeye de devam edecek. Bizim de bir fidanımız var 1 buçuk yaşında evladımız var. Hiç kimse sanmasın ki terör Türk'ü bitirecek. Bizim askerimiz, polisimiz, güvenlik güçlerimiz olduğu, bilinçli gençlerimiz yetiştiği sürece şehitler ölmeyecek, vatan bölünmeyecek" dedi.

Hatıra Ormanı'na 60 adet fidan dikildi.

(TB-SK)



06.05.2017 13:51:57 TSI

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