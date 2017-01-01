ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kayseri ve El-bab Şehitleri için fidan dikildi

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 13:43
Kayseri ve El-bab Şehitleri için fidan dikildi
Kayseri ve El-bab Şehitleri için fidan dikildi
- Şehit Eşi Özden İşcan:
- "Askerimiz, polisimiz, gençlerimiz olduğu sürece vatan bölünmeyecek"

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Turan Bulut
KAYSERİ (İHA) - Bilinçli Gençler üyeleri tarafından, Kayseri'de bombalı araçla yapılan saldırıda şehit olan 15 asker ve El-bab'da şehit olan Astsubay Yunus İşcan için 60 fidan dikildi.
Erciyes Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi'nde düzenlenen etkinlikte 17 Aralık Şehitleri Anısına Hatıra Ormanı oluşturuldu. Etkinlik hakkında bilgi veren Bilinçli Gençler Danışman Hocası Nimet Susam, "Kulüp başkanı ve öğrenci arkadaşlarımız böyle bir fikir edindi. Biz birlikte şehitlerimizin anısına üniversite önündeki patlamada 17 Aralık Şehitlerimiz adına ve El-bab Şehidi Yunus İşcan adına düzenledik. Hem yeşillik olsun hem de şehitlerimizi yaşatmak istedik. Katılımcılara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
"Askerimiz, polisimiz, gençlerimiz olduğu sürece vatan bölünmeyecek"
Etkinliğe katılan ve El-bab'da şehit olan eşi Yunus İşcan için fidan diken Özden İşcan ise, "Kalbi vatan sevgisi dolu evlatlarımızı cennete uğurlayalı bugün 139. günümüz. Benim birtanem Komando Piyade Astsubay Üstçavuş Yunus İşcan'ı da El-bab'da al bayrakla cennete uğurlayalı bugün 75. günümüz. Etrafımızda böyle bilinçli insanların olması, vatan, bayrak, imanın ne demek olduğunu bilen genlerimizin yetişmesi beni duygulandırdı. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Artık bayrakta bizim de kanımız var. Geride kalmak öyle bir duygu ki, zordur dik durmak. Ona sarılıp gitmek isteyip de hala nefes almak çok zordur. Yaşayan bunu daha iyi bilir. Yanımızda olan, destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Kalbimizde zaten yaşıyorlar ama bu toprak, ağaçlar onların kanlarıyla yeşeriyor, yeşermeye de devam edecek. Bizim de bir fidanımız var 1 buçuk yaşında evladımız var. Hiç kimse sanmasın ki terör Türk'ü bitirecek. Bizim askerimiz, polisimiz, güvenlik güçlerimiz olduğu, bilinçli gençlerimiz yetiştiği sürece şehitler ölmeyecek, vatan bölünmeyecek" dedi.
Hatıra Ormanı'na 60 adet fidan dikildi.
(TB-SK)

06.05.2017 13:51:57 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
'Kalbe Düşünce' programlarında Üstad Necip Fazıl konuşuldu
YEREL

'KALBE DÜŞÜNCE' PROGRAMLARINDA ÜSTAD NECİP FAZIL KONUŞULDU
Eski hakim ve savcılar hakkındaki FETÖ soruşturması
YEREL

ESKİ HAKİM VE SAVCILAR HAKKINDAKİ FETÖ SORUŞTURMASI
Kayseri'de şehitler anısına fidan dikildi
YEREL

KAYSERİ'DE ŞEHİTLER ANISINA FİDAN DİKİLDİ
Kayseri'de 'Hıdrellez' coşkusu
YEREL

KAYSERİ'DE 'HIDRELLEZ' COŞKUSU
Kayseri'de ölümlü trafik kazalarında yüzde 23 oranında düşüş oldu
YEREL

KAYSERİ'DE ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZALARINDA YÜZDE 23 ORANINDA DÜŞÜŞ OLDU
Develililer Hıdrellez Şenliği'nde buluşacak
YEREL

DEVELİLİLER HIDRELLEZ ŞENLİĞİ'NDE BULUŞACAK
Kayseri'de ruhsatsız silah operasyonu
YEREL

KAYSERİ'DE RUHSATSIZ SİLAH OPERASYONU
Kayserispor'da hedef galibiyet
YEREL

KAYSERİSPOR'DA HEDEF GALİBİYET
Kayseri'de evlendirme vaadiyle gasp iddiası
YEREL

KAYSERİ'DE EVLENDİRME VAADİYLE GASP İDDİASI
İncesu Örenşehir Mahallesinde park açılışı yapıldı
YEREL

İNCESU ÖRENŞEHİR MAHALLESİNDE PARK AÇILIŞI YAPILDI
Erciyes Üniversitesinde 'Afrika Tanıtım Günleri' düzenlendi
YEREL

ERCİYES ÜNİVERSİTESİNDE 'AFRİKA TANITIM GÜNLERİ' DÜZENLENDİ
Özel Olimpiyatlar Bölge Oyunları
YEREL

ÖZEL OLİMPİYATLAR BÖLGE OYUNLARI

3 bin TL'lik dolandırıcılıkta 'arıza' çıktı
YEREL

3 BİN TL'LİK DOLANDIRICILIKTA 'ARIZA' ÇIKTI
Özel Olimpiyatlar Türkiye Bölge Oyunları başladı
YEREL

ÖZEL OLİMPİYATLAR TÜRKİYE BÖLGE OYUNLARI BAŞLADI
Başkan Çelik dede oldu
YEREL

BAŞKAN ÇELİK DEDE OLDU
Çin Büyükelçisi Kayseri tarihine hayran kaldı
YEREL

ÇİN BÜYÜKELÇİSİ KAYSERİ TARİHİNE HAYRAN KALDI
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 'Dünya El Hijyeni Günü' etkinliği
YEREL

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NDE 'DÜNYA EL HİJYENİ GÜNÜ' ETKİNLİĞİ
FETÖ dershanesi sanıklarına hapis cezası
YEREL

FETÖ DERSHANESİ SANIKLARINA HAPİS CEZASI
Uyuşturucu ticaretine 13 yıl hapis cezası
YEREL

UYUŞTURUCU TİCARETİNE 13 YIL HAPİS CEZASI

Büyükşehir alt geçitlere başlıyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR ALT GEÇİTLERE BAŞLIYOR
9 kilo esrar ile yakalanan 3 sanığa 13'er yıl hapis
YEREL

9 KİLO ESRAR İLE YAKALANAN 3 SANIĞA 13'ER YIL HAPİS
TÜRK KIZILAYI Kayseri Şubesi CHP Kayseri İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.
YEREL

TÜRK KIZILAYI KAYSERİ ŞUBESİ CHP KAYSERİ İL BAŞKANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ.
FETÖ'nün dershane yöneticilerine 6'şar yıl hapis
YEREL

FETÖ'NÜN DERSHANE YÖNETİCİLERİNE 6'ŞAR YIL HAPİS
Melikgazi'den İpek Yolu'na Lojistik Merkez
YEREL

MELİKGAZİ'DEN İPEK YOLU'NA LOJİSTİK MERKEZ
EN ÇOK OKUNANLAR
İlk milli mikro gözlem uydusu görücüye çıkıyor
TEKNOLOJİ

TÜRKİYE'NİN UZAYDAKİ YENİ GÖZÜ: LAGARİ HASAN ÇELEBİ!

 1
  • 2 "Ablam ve ben"
  • 3 Appiah'ın yeni işi! Nereden nereye...
  • 4 Önce uçurdu sonra hilesini açıkladı!