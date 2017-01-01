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AK Parti ilçe başkanları toplantısı Acıgöl'de yapıldı

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 13:43
AK Parti ilçe başkanları toplantısı Acıgöl'de yapıldı
AK Parti ilçe başkanları toplantısı Acıgöl'de yapıldı

(Fotoğraflı)

İsa Saatçioğlu
NEVŞEHİR (İHA) - AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Mayıs ayı ilçe başkanları toplantısı Acıgöl ilçesinde yapıldı.
AK Parti Acıgöl İlçe Başkanlığında düzenlenen ilçe başkanları toplantısına AK Parti İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver, Merkez İlçe Başkanı Salih Açıkgöz, Acıgöl İlçe Başkanı Ramazan Gül, Avanos İlçe Başkanı Ahmet Fatih Kesal, Derinkuyu İlçe Başkanı Halil Aksüt, Gülşehir İlçe Başkanı Kürşat Koç, , Kozaklı İlçe Başkanı Fatih Aral ve Ürgüp İlçe Başkanı Aynur Asiltürk katıldı.
İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver burada yapılan toplantıda referandum sonuçları değerlendirilirken 21 Mayıs tarihinde yapılacak olan olağanüstü kongre çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
(COŞ-SK)

06.05.2017 13:52:25 TSI
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