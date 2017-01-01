'Çizginin gücü renklerin dansı' sergisi
(Fotoğraflı)
Toprak Akkaya
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Biga Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde atölye çalışmalarını meyvelerini vermeye başladı. Sanat Danışmanı Hülya Ülkü yönetiminde başlayan resim kursu sonunda 350 resimlik 'Çizginin gücü, renklerin dansı' adlı resim sergisi,Atatürk Kültür Merkezi fuaye salonunda Biga Belediye Başkanı İsmail Işık'ın katılımıyla açıldı.
Açılışta konuşan Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, "Atatürk Kültür Merkezi'mizi Biga'ya kazandırırken canlı yaşayan bir kültür ve sanat üretim merkezi ortaya çıkarmak istemiştik. Bugün burada bunu başarmış olduğumuzu görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Haftanın 6 günü bin 200 Bigalı hemşerimiz 22 farklı kurstan yararlanmak için Atatürk Kültür Merkezimizi ziyaret ediyorlar. Bugün burada kadınlarımızın ortaya çıkardığı birbirinden güzel eserleri görüyoruz. Tüm Bigalı hemşerilerimi Atatürk Kültür Merkezi'nden yararlanmaya davet ediyorum" dedi.
Sanat Danışmanı Hülya Ülkü ise 40 kursiyerin 350 resim çalışmasından oluşan sergide kadın temasını işlendiğini kaydetti.
(GD)
06.05.2017 13:52:39 TSI
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