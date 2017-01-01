YEREL HABERLER / ÇANAKKALE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Çanakkale'nin en başarılı Aile Sağlık Merkezi Biga'da açıldı

Çanakkale'nin en başarılı Aile Sağlık Merkezi Biga'da açıldı



(Fotoğraflı)



ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Biga Belediyesi tarafından arsası hazırlanan ve binası inşaa edilen ve kullanıma hazır hale getirilip Sağlık Bakanlığı'na teslim edilen Sakarya Aile Sağlık Merkezi, Çitlembik Parkı ve Fatih Camii düzenlemelerinin açılış töreni gerçekleştirildi.

Aile Sağlık Merkezi'nde enjeksiyon ve pansuman odası, bebek emzirme odası, bebek işlem ve aşı odası, dinlenme odası, gebe izleme ve ria odası bulunuyor. Hafta içi 08:30-17:30 saatleri arasında Dr. Cafer Yılmaz ve Dr. Fatma Dilber Sever Aile Sağlık Merkezi'nde mahalle sakinlerine hizmet verecek. Açılışı yapılan Çitlembik Parkı yenilenirken; mahalle sakinlerinin istekleri ile çay ocağı da parka yerleştirildi. Fatih Camii'nin ise çevre düzenlenmesi gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, "Bugün 3 ayrı açılışı yapmanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. 3 aylarda 3 açılışı aynı anda yapmamız da, 3 ayların bereketi diye düşünüyorum. Bizler Biga Belediyesi olarak hiçbir mahallemizi birbirinden ayırmadan, ihtiyaçları doğrultusunda ekiplerimiz ile birlikte 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak çalışıyoruz. Bizler burada açılışımızı gerçekleştirirken ekiplerimizin bir kısmı, kentimizin farklı bölgelerinde çalışmalarına aralık vermeden devam ediyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana Biga'daki ciddi değişimin mutluluğunu yaşıyoruz. Şehir Parkı, Atatürk Kültür Merkezi, şehir içindeki yol düzenlemeleri, mahallelerimizde yaptığımız çalışmalar olsun, vatandaşlarımıza hizmet götürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Mahallemizin ciddi anlam da ihtiyacı olan Sağlık Merkezi projemizi burada görev yapan doktor arkadaşlarımız ile birlikte hazırladık. Onların istekleri doğrultusunda çalışmalarımızı yürüttük. Kendileri az önce dile getirdiler; Sakarya Aile Sağlık Merkezi'nin, Çanakkale bölgesinde en iyi en başarılı sağlık merkezi olduğunu söylediler. Çanakkale bölgesinde en güzel sağlık merkezini halkımızın hizmetine sunmamaktan da mutlu olduk. Buradaki Çitlembik parkımız da eskiydi. Kadınlarımızın ve çocuklarımızın istekleri doğrultusunda yeniden düzenledik ve bir çay ocağı koyduk. Fatih Camii bahçe düzenlememizin bir bölümü devam ediyor. En kısa zamanda onu da tamamlayacağız. Birlikte ve yerinden yönetim anlayışımız doğrultusunda emin adımlarla çalışmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Açılışa Biga Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, CHP Biga İlçe Başkanı Özgür Ceylan ve yönetim kurulu üyeleri, CHP Biga Kadın Kolları Başkanı Melek Şahin ve yönetimi, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, kamu kurumlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve mahalle sakinleri katıldı.

(GD)



06.05.2017 13:53:07 TSI

NNNN

