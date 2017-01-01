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Kadın eli değiyor Biga renkleniyor



(Fotoğraflı)



Toprak Akkaya

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Biga Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri kendi el emekleri ile ürettikleri ürünler ile ağaçları süsledi.

Muammer Aksoy Caddesi üzerindeki etkinlik vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Gülgün Çako, "Baharı ardından yazı karşılamaya hazırız. Ağaç farkındalığı için Kent Konseyi kadınları olarak on ağacımızı süsledik. Biz arzu ediyoruz ki Biga'nın bu caddesini ilçeye gelen konuklara gösterelim. Farkındalığımızı hissettirelim. Ağaçlarımızı beğenenleri katkı sunmaları için bekliyoruz" diye konuştu.

(GD)



06.05.2017 13:53:30 TSI

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