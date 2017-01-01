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Çocuklar eski oyunlarla eğlendi

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 13:45
Çocuklar eski oyunlarla eğlendi
Çocuklar eski oyunlarla eğlendi

(Fotoğraflı)

KIRŞEHİR (İHA) - Meral Kılıçözü anaokulu öğrencileri eski çocuk oyunları ile eğlendi.
Öğrenciler ve velilerin tarafından yapılan organizasyonda sergilenen eski çocuk oyunları sergisinde konuşan Okul Müdürü Selçuk Kaygısız, eski zaman oyuncaklarının kültür devamlılığını sağlamak için önemli olduğunu söyledi.
Çocuğun en önemli ihtiyacının oyuncak olduğunu belirten Kaygısız, "Oyuncaklar çocukların zihinsel ve duygusal gelişimi açısından en önemli materyaldir.
Çocuk, oyuncak vasıtası ile duygusal ve zihinsel gelişimini büyük boyutta değişmesini sağlar. Zihin ve duygu gelişiminde oyuncak önemlidir. Bizler okul idaresi olarak çocuklarımızın zihinsel ve bedensel gelişimleri ile aynı zamanda ebeveyninde desteği ile kültürel gelişimlerine de katkı sunmak istedik.
Velilerimizden talebimiz çocuklarımıza oyuncak seçerken dikkatli davranmalarıdır. Çocuklarımız aldıkları oyuncakla hayal dünyalarının da gelişimlerine katkı sunmalıdır.
Çocuklarımızı saldırganlığa sevk edebilecek her türlü oyuncaktan veli uzak durmalıdır" diye konuştu.
(EÖ-SK)

06.05.2017 13:53:48 TSI
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