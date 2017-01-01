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Çorum'a 11 milyon liralık spor yatırım

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 13:45
Çorum'a 11 milyon liralık spor yatırım
Çorum'a 11 milyon liralık spor yatırım

(Fotoğraflı)

M. Muttalip Yalçın
ÇORUM (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Çorum'da 2017 yılı projeleri arasında yer alan atletizm pisti, gençlik merkezi ve iki adet futbol sahasının yapım çalışmaları devam ediyor.
Uluslararası standartlarda yaptırılan atletizm pistinde tribün ve pist çalışmaları devam ederken fiziki gerçekleşme oranı yüzde 75 seviyelerine ulaştı. Bu yıl içerisinde tamamlanması planlanan pistin 5 milyon 800 bin liraya mal olacak.
Bakanlık tarafından Alaca ilçesine yaptırılan Gençlik Merkezi'nin yapım çalışmaları da devam ediyor. Bin 500 metrekare alana yapılan 3 kattan oluşan tesis 3 milyon 300 bin liraya mal olacak. Merkezde gençlerin sosyal aktivitelerin yanında, spor yapmalarına da imkan sağlanacak.
Mecitözü ve Sungurlu ilçelerine de 1 milyon 910 bin liraya mal olacak çim yüzeyli futbol sahalarında son aşamaya geldiği öğrenildi.
(MMY-BÖ)

06.05.2017 13:54:16 TSI
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