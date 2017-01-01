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Kenger toplamaya giden aşçı ölü bulundu

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 13:48
Kenger toplamaya giden aşçı ölü bulundu
Kenger toplamaya giden aşçı ölü bulundu

(Fotoğraflı)

NİĞDE (İHA) - Niğde'de araziye kenger otu toplamaya giden 65 yaşındaki Ali E. ölü olarak bulundu.
Bor Ahmet Kuddusi Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde aşçı olarak çalışan Ali E. Bor'a bağlı Gökbez köyüne kenger toplamaya gitti. Kendisinden uzun süre haber alamayan Ali E.'nin ailesi durumu Niğde AFAD ve UMKE ekiplerine bildirdi. AFAD Ekipleri vatandaşlarla birlikte sabaha karşı Ali E.'yi arazide cansız bedenini buldu. Ali E.'nin cesedi Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı. Ali E.'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.
(YE-SK)

06.05.2017 13:58:00 TSI
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