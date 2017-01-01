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Çiftçilere ilkbahar mücadele eğitimi verildi



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MALATYA (İHA) - Battalgazi İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Battalgazi Ziraat Odasının ortaklaşa düzenlediği çiftçilere yönelik ilk bahar mücadele eğitimi Şişman ve Yenice Mahallelerinde gerçekleştirildi.

Ziraat Mühendisi Fuat Yetkin tarafından 'Kayısı hastalık ve zararlıları'' konusunda gerçekleştirilen sunumda, Nisan ayında yağışların fazla olması dolayısıyla çil hastalığına karşı ilaçlama yapmaları konusunda bilgilendirme yapıldı. Ayrıca çiftçilere sonbahar ilaçlamasını ihmal etmemeleri konusunda da uyarılarda bulunuldu.

Daha sonra Ziraat Mühendisi Abdulkadir Kara tarafından 'Tarımsal destekler' konulu eğitime geçildi. Eğitimde Genç Çiftçi Projeleri, Havza Bazlı Desteklemeler ve Milli Tarım Projeleri konularında bilgilendirme yapıldı.

Eğitime, Battalgazi Ziraat Odası Başkanı Mehmet Başar, İl ve İlçe Müdürlüğü teknik personelleri, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

(CÖ-Y



06.05.2017 13:58:14 TSI

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