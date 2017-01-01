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Kayseri'de 'Hıdrellez' coşkusu



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Ali Göç

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 'Hıdrellez Bayramı' dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Gültepe Parkı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Yardımcısı Zekeriya Güney, "Bugün Hıdrellez Bayramı için buradayız. Hıdrellez, Hızır ve İlyas peygamberin dünyada buluşmasını sergiliyor. Bu vesile ile vatandaşlarımızın bir araya gelmesi çok güzel bir duygu. Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde insanlarımızın kaynaşması çok önemlidir. Bütün vatandaşlarımızın Hıdrellez bayramını kutluyorum" dedi.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, "Burada her yaştan vatandaşlarımızla bir bahar şenliği anlayışı içerisinde bir aradayız. Bu fırsatı bize veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Güzel bir havada devletimiz ve vatandaşlarımız iç içe. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İl Kültür ve Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş da, "Bugün Hıdrellez bayramını kutluyoruz. Bugün Hızır aramızdadır. Bugün, inanışa göre Hızır peygamberin yeryüzüne indiği ve aramızda dolaştığı bir gündür. Bundan dolayı insanlar bu bayramı coşkuyla kutluyor ve dilekler tutuluyor. Bizde bu bayramı kutlamak için belediyelerimizle iş birliği halinde etkinlik düzenledik. Akşama kadar çeşitli etkinlikler ile bayramı kutlayacağı" şeklinde konuştu.

Etkinlikler kapsamında yarışmalar düzenlendi ve katılanlara Hıdrellez pilavı ikram edildi.

(AG-SK)



06.05.2017 13:58:23 TSI

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