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Gümüşhane Üniversitesinden Rektör Coşkun'a hayırlı olsun ziyareti

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 13:50
Gümüşhane Üniversitesinden Rektör Coşkun'a hayırlı olsun ziyareti
Gümüşhane Üniversitesinden Rektör Coşkun'a hayırlı olsun ziyareti

(Fotoğraflı)

BAYBURT (İHA) - Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne atanması nedeniyle 5 Mayıs 2017 günü Prof. Dr. Selçuk Coşkun'u makamında ziyaret ederek görevinde başarılarının devam etmesini diledi.
Ziyarette, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek'e İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Erginli, Rektör Danışmanları Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ayyıldız, Yrd. Doç. Dr. Büşra Tosunoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Serhat Dağ da eşlik ettiler.
Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek ve Prof. Dr. Süleyman Çiğdem'in de hazır bulunduğu görüşmede, her iki üniversite arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ile ilgili ortak görüşler belirtildi.
Ziyaret sonunda Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Zeybek, Bayburt Üniversitesi Rektörü Çoşkun'a Türk Bayrağı Tablosu hediye etti. Coşkun ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
(YY-AT-Y)

06.05.2017 13:58:42 TSI
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