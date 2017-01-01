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Akdemir: "Ayrımcılığı tasvip etmiyoruz"



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MALATYA (İHA) - Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir'i ziyaret eden İzollu ve Çevre Köyleri Kalkındırma ve Dayanışma Derneği Başkanı Naci Özhan, yeni kurulan İzollu Derneği'ne sitem etti. Başkan Akdemir de ayrımcılığı tasvip etmediklerini belirterek, derneğin yanında olduklarını açıkladı.

İzollu ve Çevre Köyleri Kalkındırma ve Dayanışma Derneği Başkanı Naci Özhan, Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir'i ziyaret etti.

Dernek olarak 2007'den bu yana faaliyet gösterdiklerini belirten Başkan Naci Özhan, 10 yıldır İzollu için ciddi fedakarlıkla çalışma yürüttüklerini söyledi. Başkan Özhan, "Fakat bazıları derneğimizi görmezlikten gelerek bölücülük yapmış ve kendilerini bir yerlere koyduklarını sanarak yeni bir İzollu Derneği kurmuşlar. Bizler bu bölücülüğü görünce bir hayli üzüldük" diyerek sitem etti.

İzollu'da meydana gelen ayrımcılığın önemli olmadığını anlatan Başkan Cemal Akdemir, "Bizi bu gelişmeler asla etkilemez. Ayrımcılığı tasvip etmiyoruz. Her zaman İzollu ve Çevre Köyleri Kalkındırma ve Dayanışma Derneğinin yanındayız" dedi.

(CÖ-Y



06.05.2017 13:59:06 TSI

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