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Kali Escrima da ikincilik sevinci



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MALATYA (İHA) - İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi personellerinden Tuncay Özdemir, Avrupa Kali Escrima 2017 İtalya Şampiyonasında ikinci oldu. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Hakan Parlakpınar, Özdemir'i tebrik ederek başarının diğer personellere örnek olmasını diledi.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi personellerinden Tuncay Özdemir, Avrupa Kali Escrima 2017 Şampiyonasında ikinci oldu.

İtalya'da düzenlenen turnuvalara damga vuran Özdemir, Türkiye'ye döndü. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Hakan Parlakpınar, Özdemir'i tebrik ederek plaket verdi. Parlakpınar ayrıca Özdemir'in başarının diğer personellere örnek olmasını diledi.

(CÖ-Y



06.05.2017 14:00:28 TSI

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