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Bakan Tüfenkci Doğanşehir ilçesini ziyaret etti

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 13:53
Bakan Tüfenkci Doğanşehir ilçesini ziyaret etti
Bakan Tüfenkci Doğanşehir ilçesini ziyaret etti

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Doğanşehir İlçe Başkanlığını, Doğanşehir Belediyesini ve Kaymakamlığı ziyaret etti.
İlçe başkanlığı ziyareti esnasında açıklamalarda bulunan Bakan Tüfenkci, "Ben sizlere, muhtarlarımıza ve teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi ile beraber milli iradenin galip gelmesi için katkıda bulundukları için Doğanşehirli hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz" dedi. "16 Nisan yaşandı ve bitti. Artık bizim önümüze bakmamız lazım" diyen Bakan Tüfenkci, şöyle devam etti:
"Biz yeni bir sisteme inşallah 2019 yılında geçeceğiz. Önümüzde bir süreç var ve bu süreci iyi değerlendirmemiz gerekir. Her dem yenilenerek ama istikametten sapmadan hedeflerimize yürümemiz lazım. Biz bir yandan terörle mücadele ederken bir yandan da ekonomiyi kalkındırmaya, insanımızın refah düzeyini yükseltmeye gayret gösteriyoruz. Ekonomimizi en az zararla düzlüğe çıkardık. İnşallah enflasyonu yılsonu itibariyle tek haneli rakamlara çekeceğiz, yeter ki biz birliğimizi beraberliğimizi kaybetmeyelim. Teşkilatlar olarak sizlerin de her daim milletin içinde olarak talepleri bizlere iletmeniz lazım."
Doğanşehir doğalgaza kavuşuyor
Bakan Tüfenkci, Doğanşehir'in en kısa zamanda doğalgaza kavuşacağını da belirterek, "Doğanşehir'in doğalgaz ihalesi yapıldı. Sözleşmesi inşallah haziran ayında yapılacak ve Doğanşehir'i doğalgazla buluşturmayı hızlandıracağız" şeklinde konuştu. Bakan Tüfenkci, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İlçemize 100 yataklı yeni bir hastane kazandırmayı planlıyoruz. Devlet hastanemiz yeni olmasına rağmen yetersiz kalıyor. Doğanşehir'i sağlık noktasında kendi kendine yeter hale getirmemiz lazım. Doğanşehir'in konut ihtiyacını da TOKİ eliyle çözeceğiz. müftülük binasına ihtiyaç var, bu binayı da yapacağız. Erkenek Tünelini de yakın zamanda hizmete sokacağız."
S&'nin kararı
Bakan Tüfenkci, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) tarafından açıklanan Türkiye'nin kredi notuna ilişkin de değerlendirme yaptı.
Tüfenkci: "Yılsonu itibarıyla Türkiye'nin yüzde 4'ün üzerinde büyüyeceğine inanıyorum. Dün Standard & Poor's kredi derecelendirme kuruluşunun Türkiye'nin notunu negatif olarak tescillenmesi açıklamasını doğrusu çok da piyasaların ciddiye almadığını ve en önemlisi de tutarlılığının yitirildiğini görüyoruz. Biz Türkiye olarak dün olduğu gibi bugün de birçok kredi derecelendirme kuruluşunu çok yanılttık. Onların aksine Türkiye güçlü bir şekilde büyümeye devam etti. Ben de tahminlerim olarak ifade edeyim, yılsonunda yüzde 4'ün üzerinde büyümeyi inşallah çok önemli gelişmeler olmazsa yakalayacağımıza inanıyorum."
Bakan Tüfenkci, Doğanşehir de esnaf ziyareti de gerçekleştirdi. Tek tek esnafla el sıkışarak sohbet eden Bakan Tüfenkci, ilçe halkının taleplerini dinledi.
(CÖ-Y

06.05.2017 14:01:16 TSI
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