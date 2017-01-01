Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
(Fotoğraflı)
Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis'te, bir otomobilin virajı alamayarak şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, E. D. (Ertuğrul Demirel) yönetimindeki 01 DBU yönetimindeki otomobil Kilis-İslahiye karayolu 35'inci kilometresinde Sabon Suyu mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlanması sonucu otomobil dereye uçtu. Otomobilde yolcu olarak bulunan E.G. (Emine Gültekin) yaralandı. Yaralı kadın Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkarılarak, 112 Acil Ambulansı ile Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
(MAD-OE-Y)
06.05.2017 14:02:09 TSI
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