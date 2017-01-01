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Şehit Babası Salih Topal'dan Başkan Başsoy'a ziyaret



(Fotoğraflı)



ERZİNCAN (İHA) - Fırat Kalkanı harekâtında Suriye'nin El Bab kasabasında şehit düşen Selim Topal'ın babası Salih Topal Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy'u makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Başsoy "Her şehit aileleri bizlere emanettir. Göğsündeki iman ve vatan aşkıyla Hakka yürüyen bu vatan evladını yetiştiren topal ailesini yürekten kutluyorum. Selim Topal gibi birçok vatan evladı şahadet şerbetini içti. Biz bu vatan üzerinde hür ve özgür bir şekilde yaşıyorsak bu vatan evlatlarının sayesindedir."dedi.

Şehit babası Salih Topal ise cenaze işlemlerinde gerçekleştirilen yardımlardan dolayı Başkan Başsoy'a teşekkür etti.

Başkan Başsoy daha sonra şehit babası Salih Topal'a ERMEK kurslarında üretilen Türk Bayrağı işlemeli tablo hediye etti.

(AA-AT-Y)



06.05.2017 14:07:53 TSI

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