aracasu'da kaçak kazı operasyonu

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Karacasu'da kaçak kazı operasyonu



AYDIN (İHA) - Aydın'ın Karacasu ilçesine bağlı Tepecik Mahallesinde kaçak kazı yaptıkları tespit edilen üç genç yakalandı.



Tepecik Mahallesi girişinde mermer ocaklarının da yer aldığı ana yola 100 metre mesafedeki Kırıkçalı Mevkinde kaçak kazı yaptıkları saptanan İ.Y(16), M.O.N(16), Y.K(16) yakalandı. Savcılığa sevk edilen gençler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Karacasu İlçe Jandarma ekiplerinin İ.Y'yi gözaltına aldıkları sırada Y.K ve M.O.N'nin okulda olduğu bilgisi verildi. Y.K ve İ.Y'nin Yaykın Mahallesinde, M.O.N'nin Yolaltı mahallesinde ikamet ettiği kaydedildi.

Kazının yapıldığı alanda kazma, kürek, çekiç gibi malzemeler bulunurken yaklaşık iki metre derinliğe ulaşan kazının bir hafta boyunca devam ettiği bilgisine ulaşıldı. Yakalanan gençler savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından serbest kaldı. Müze Müdürlüğü eski bir yerleşim olan kazı alanında inceleme yaptı. Arkeolojik bir değeri olan herhangi bir bulguya ulaşılmadı.

(ÖD-MB-Y)



06.05.2017 14:08:21 TSI

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