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Sivas'ta Hıdırellez Bayramı kutlandı

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 14:00
Sivas'ta Hıdırellez Bayramı kutlandı
Sivas'ta Hıdırellez Bayramı kutlandı

(Fotoğraflı)

Aydemir Kadıoğlu
SİVAS (İHA) - Sivas'ta Hıdrellez Kültür ve Bahar Bayramı, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Paşabahçe Mesire Alanı'nda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce gerçekleştirilen programda, kaşıkla yumurta taşıma, halat çekme, yumurta tokuşturma, yumurta yuvarlama, çelik çomak ve topaç çevirme yarışmaları yapıldı. Yarışmalarda dereye giren çocuklara madalya verildi. Protokol üyelerinin yumurta tokuşturduğu, yumurta yuvarladığı, topaç çevirdiği, çelik çomak oynadığı etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu. Halay çekme yarışması sırasında kopan halat nedeniyle öğrencilerin yere düşmesi izleyenleri güldürdü.
Kutlamalara Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, İl Kültür Turizm Müdürü Kadir Pürlü, Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
(UY-

06.05.2017 14:09:04 TSI
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