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Dragon Festivali başladı



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Mersin'de bu yıl 6'ncı kez düzenlenen 2017 Mersin Dragon Festivali başladı.

Türkiye genelinde birçok şehirde düzenlenen ve iki gün sürecek olan Dragon Festivali'nin Mersin ayağı, Kongre ve Sergi Sarayı önündeki sahilde gerçekleştiriliyor. Festivalin ilk gününde 34 kano kürek takımı yarıştı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ takımlarının da kürek çektiği festival, açılış konuşması ile başladı. Kaptan Seremonisi ile devam eden festivalde, yarıştan önce tek tek sahneye davet edilen takım kaptanları, yarış öncesi takımlarını motive ederken, Mersin Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı verdiği mini konserle festival alanındaki yarışmacıları ve seyircileri coşturdu.

Her geçen yıl kendini geliştirerek yarışmalara katılan Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu yıl üçüncü kez müsabakalarda yerini aldı. Mersin Yelken Kulübü, Tarsus Organize Sanayi Bölgesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası gibi yarışlara Mersin'den katılan takımların yanı sıra Türkiye'nin birçok şehrinden gelen takımlar da müsabakalarda mücadele etti. 16 kişilik gruplardan oluşan 34 takımın yarıştığı festivalde, kıyasıya süren mücadelelerin yanı sıra gerçekleştirilen kostüm yarışması, konserler, DJ performansları da etkinliğe renk kattı.

Dragon Festivali, yarın gerçekleşecek müsabakalarla sona erecek.

(KYM-Y)



06.05.2017 14:12:01 TSI

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