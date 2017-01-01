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Başkan Seyfi Dingil'den polise motosiklet desteği

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 14:03
Başkan Seyfi Dingil'den polise motosiklet desteği
Başkan Seyfi Dingil'den polise motosiklet desteği

(Fotoğraflı)

Mustafa Mert
HATAY (İHA) - Hatay'ın İskenderun ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus ekiplerine, İskenderun Belediyesi tarafından 2 adet sıfır kilometre motosiklet hibe edildi. Belediye Başkanı Seyfi Dingil, emniyet güçlerinin halkın huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden çalıştığını belirterek, "İskenderun huzurlu bir kent" dedi.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil'i makamında ziyaret ederek verilen destekten dolayı teşekkür ettiler.
İskenderun Belediyesi olarak kentin huzuru ve güvenliğine destek vermek amacıyla İskenderun İlçe Emniyet müdürlüğüne bağlı Yunus ekiplerine iki adet motosiklet aldıklarını ifade eden İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, "Emniyet teşkilatımız bizim gözbebeğimiz. 24 saat kentimizin huzuru için çalışıyorlar. İskenderun'umuz da huzurlu bir şehir. İskenderun Belediyesi olarak kentin tüm kurum ve kuruluşlarının çalışmalarına da destek veriyoruz. Ben buradan cansiperane çalışan tüm emniyet görevlilerine görevlerinde başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.
İskenderun İlçe devriye ekipler amiri Osman Yılmaz Çiçek ve Yunuslardan sorumlu baş polis Hacı Murat Kılınç, emniyete desteklerinden dolayı başkan Seyfi Dingil'e teşekkür ederek, "Kentlerde güvenlik ve huzur önemlidir. Teşkilatın güçlenmesine destek veren Başkan Seyfi Dingil'e teşekkür ediyoruz. Yeni motosikletler, daha güvenli ve huzurlu İskenderun için teşkilatımıza güç katacak. Bizler halkımızın huzuru ve güvenliği için 7/24 görev başındayız. İskenderun Belediye Başkanımız Seyfi Dingil'e çalışmalarında başarılar diliyoruz" ifadesini kullandılar.
Yapılan konuşmaların ardından yunus ekipleri Başkan Seyfi Dingil'e çiçek takdim ettiler.
(MSM-Y)

06.05.2017 14:12:32 TSI
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