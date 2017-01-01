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Yağmur Eskişehirlilere zor anlar yaşattı

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 14:07
Yağmur Eskişehirlilere zor anlar yaşattı
Yağmur Eskişehirlilere zor anlar yaşattı
- Vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de, öğle saatlerinde başlayan kısa süreli yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Şehir merkezinde sabah saatlerinde güneşli ve açık olan hava, öğle saatlerine doğru yerini kısa süreli yağmura bıraktı. Yağmur, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştururken, bazı vatandaşları da hazırlıksız yakaladı. Vatandaşlar bir anda bastıran yağmur karşısında çareyi kapalı alanlara sığınmakta buldu. Bazı vatandaşlar ise montlarını, ellerindeki çantalarını ve şalları kafalarına tutarak yağıştan korunmaya çalıştı.
Meteoroloji verilerine göre, yağmurun yerini yarından itibaren kentte güneşli havaya bırakması bekleniyor.
(KA-KÇ)

06.05.2017 14:15:50 TSI
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