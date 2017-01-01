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Yenimahalle Kentsel Dönüşüm Projesi hak sahiplerini buldu



(Fotoğraflı)



ARDAHAN (İHA) - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) Ardahan Yenimahalle'de 'kentsel dönüşüm projesi' kapsamında inşa ettiği 1. etap konutlar, noter huzurunda yapılan kurayla sahiplerini buldu.

Belediye Çok Amaçlı Konferans Salonu'nda ki kura çekim törenine; Vali İbrahim Özefe, Belediye Başkanı Faruk Köksoy, ATSO Başkanı Çetin Demirci, AK Parti Ardahan İl Başkanı Yunus Baydar, Belediye Meclis Üyeleri ile TOKİ Başkanlığı yetkilileri ve hak sahipleri katıldı.

Toplantıda bir konuşma yaparak hak sahiplerini tebrik eden Vali İbrahim Özefe, "Serhat şehrimiz Ardahan'da çok güzel şeyler oluyor. İnşallah bundan sonrada bu güzellikler devam edecek. Yine Ardahan'a dahil gerek merkezi yönetim olarak, gerek siyaset ayağı olarak, gerek mahalli idare olarak, gerek belediye olarak çok güzel hizmet anlayışı ve düşünceler var. Bu güzelliklerin bugün burada bunun bir parçasını yaşıyoruz. Bunlarında zamanla gerçekleşeceğine inanıyorum. Cumhurbaşkanım Sayın Recep Tayip Erdoğan'ın iradesi çok büyük, rahmetli Turgut Özal, zamanında TOKİ kuruldu ancak fail olarak özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan, zamanında işe koyuldu. Bu projenin gerçekleşmesinde emeği olan başta Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Hükümetimize, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza, TOKİ Başkanlığına, emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca Belediyemizi tebrik ediyorum böyle bir şeye vesile olduğu için Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Hak sahiplerini tebrik ediyorum. Sağlıklı ve huzurlu bir şekilde konutlarda oturmanızı temenni ediyorum ve hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Törende hak sahiplerine hitap eden Belediye Başkanı Faruk Köksoy ; "Bu projeye 2009'un Eylül ayında başladık. O zamanki TOKİ başkanına projemizi arz etmiştik. Meclis kararı ile TOKİ Başkanlığına talepte bulunmuştuk. Kendileri de buraya ziyarete geldiler ve yerinde protokolü imzaladık. O tarihte başladık. 2009'un Eylül ayı ve 2017 inşaatları teslim etmek üzereyiz. Kat edilmesi gereken çok ince yollar, aşamalar oldu ve bunu bugün başardık. Bu başarıda en büyük pay tabi ki de hak sahiplerinindir. İki kardeşin arsasını bölerken yaşadığı sorunları hepimiz biliyoruz ama sizler bu mahallenin dönüşümü adına, bu şehrin güzelleşmesi, dönüşümü, değişimi adına çok büyük bir destek verdiniz, çok büyük bir fedakârlık yaptınız. Biz bu fedakârlığın farkındayız. Evleri boşaltıp başka yerlere eşya taşımak, kiracı olmak ne kadar zor bir duygudur, bunu kesinlikle biliyoruz. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Yenimahalle, bu proje ile çok büyük bir dönüşüme şimdiden başladı. Çünkü burada 314 konut, şuan da sizler burada hak sahibi olarak buradasınız. Bunun dışında öğretmenlerden, mahallede ki gençlerden, eve ihtiyacı olanlardan çok talep var. Burası yeşil alanlarıyla, çiçekleriyle, spor alanlarıyla, camisiyle, aile hayat merkeziyle, kompleks ve büyük bir proje. TOKİ kentsel dönüşüm dairesi ile bu projeyi birlikte yürüttük. Bu vesile ile başta bu projeye destek veren o zaman ki Başbakanımız, şimdi ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beye, daha sonra ki Hükümetlerimiz ve Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım Beye teşekkür ediyorum. Sayın Başbakanımızdan da TOKİ'nin sizler için bir talebi oldu ve o da gerçekleşecek inşallah. TOKİ Başkanımıza, Kentsel Dönüşüm Başkanımıza, Şube Müdürümüze, Şube Müdürlüğünde görevli çok değerli teknik arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Belediyemiz de elbette ki en büyük çaba Fen İşleri Müdürlüğümüzün ama özellikle Serap Aydın hanımın çok büyük emeği var huzurlarınızda kendisini tebrik etmek istiyorum. Biz Belediye olarak buraya giden yolları, ana yol ile bağlantısını sıcak karışım asfalt yapacağız. Devlet su işlerimizle birlikte 2017 yılı içerisinde 2 defa tespitler yaptık. Oradaki dere ıslahı da gerçekleşecek. Yani burası şuan estetik görüntüsü ile yeşilliği ile yolları ile altyapısı ile birinci sınıf bir yerleşim merkezi oluyor. Dolayısıyla bunun çevresindeki yerleşim yerleri de buna göre olacak. Arsa sahipleri de bunlara yakın bir dönüşüm güzelleştirme sağlayacak. Burada ayrıca dört şerit yolumuzu tamamlamak üzereyiz. Kars'tan gelen trafik bu konutların yakınından şehrimize girecek. Bunları yaparken tabi en büyük sıkıntılarımızdan birisi de şehir içinde yapılan hayvancılıktır. Şehir ile hayvancılık bir arada yürümüyor. Bir sürü sorunlar yaşanıyor. Hayvancılık şehir merkezinde çileli bir şey. Ama şehrin dışına çıktığı zaman çok büyük ekonomik gelir sağlanmaktadır. Yenimahalle yaylasıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Şuan yoluna malzeme çekmeye devam ediyoruz. Elektrik ve suyla ilgili çalışmalarda devam ediyor. Orayı da daha büyük potansiyelli bir hayvancılık yapılması için dizayn ediyoruz" diye konuştu.

(OY-AT-Y)



06.05.2017 14:19:53 TSI

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