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"Tecrübe Konuşuyor, İçimizdeki Kahramanlar" projesi Ardahan'daydı



(Fotoğraflı)



ARDAHAN (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'da ki hain darbe teşebbüsünü il il gezerek halka anlatmak amacıyla hayata geçirilen "Tecrübe Konuşuyor, İçimizdeki Kahramanlar" projesinin 81'nci durağı Ardahan oldu.

Ardahan Üniversitesi Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonunda gerçekleşen etkinliğe; Ardahan Valisi İbrahim Özefe, Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Kaymaz, Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, AK Parti Ardahan İl Başkanı Yunus Baydar, Ardahan İl Genel Meclis Başkanı Taviddin Coşkun, Kurum Müdürleri, vatandaşlar ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın talimatıyla hayata geçirilen proje kapsamında Ardahan'a gelen15 Temmuz Gazileri, o gece yaşadıklarını Ardahanlılarla paylaştılar.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program Sanatçı İsmail Hakkı Ürün'ün moderatörlüğünde devam etti.

Programda konuşan Vali İbrahim Özefe, "15 Temmuz gecesi, bu milletin seciyesini, bu milletin kahramanlığını, bu milletin şecaatini ispat eden kahramanlarımız aramızda. Ancak, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Ardahan'da da bu milletin liderinin çağrısı üzerine sokaklara dökülerek, milletin istikbalini ve istiklalini kurtaran kahramanlar burada. Bütün kahramanları hürmetle selamlıyorum. Bu millet, Anadolu'yu vatan yapan Alparslan nasıl ki beyaz atının üzerinden seslendiğinde onun arkasından gitmişse ve 'Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır' diyen Gazi Mustafa Kemal'in arkasından giderek bu vatanı kurtarmışsa, yine Cumhurbaşkanımızın bir çağrısı üzerine bütün milletimiz sokaklara döküldü ve milletimizin istiklalini, istikbalini bir kez daha kurtardı. 15 Temmuz'un en büyük kıymeti, 15 Temmuz'a karşı duruşun en büyük ifadesi budur. Bu programı düzenleyen Bakanlığımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından; Gaziler, Ahmet Kasarcı ve eşi Ayla Kasarcı ile Levent Deveci, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını vatandaşlarla paylaştılar. Etkinlik, Gazilere Türk bayrağı hediye edilmesi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu.

(OY-AT-Y)



06.05.2017 14:23:36 TSI

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