Şeyh Şaban-ı Veli Hanönü'de Anıldı
(Fotoğraflı)
Emre Yılmaz
KASTAMONU (İHA) - Kastamonu Evliyalarını Anma Haftası kapsamında Şeyh Şaban-ı Veli, doğum yeri Hanönü ilçesinde anıldı.
Hanönü Tarihi Han yanında düzenlenen anma töreninde konuşan İlçe Kaymakamı Hamit Mustafa Kıyıcı, Şeyh Şaban-ı Veli hazretlerinin Hanönü ilçesinin Çakırçay köyünde doğduğunu söyledi. Kıyıcı, Kısaca Şeyh Şaban-ı Veli Hazretlerinin hayatı ile ilgili bilgiler verdi.
Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar ise, Evliyaların, topluma mal olmuş kişiler olduğunu belirterek, ''Anadolu'da 4 büyük evliya bulunuyor. Bunlardan birisi de Şeyh Şaban-ı Veli'dir. Onu anlamak, anlayabilmek ve onu gelecek kuşaklara aktarabilmek çok önemli'' dedi.
Hanönü İlçe Müftüsü Osman Sağlam, ise Şeyh Şaban-ı Veli'nin dünyanın tanıdığı büyük bir zat olduğunu ve dünyanın birçok yerine öğrenci yetiştirip gönderdiğini ifade etti.
Programa, Kastamonu Vali yardımcısı Abdülkadir Çelik, Hanönü İlçe Kaymakamı Hamit Mustafa Kıyıcı, Şeyh Şaban-ı Veli vakfı mütevelli heyeti başkanı Süleyman Yücel, Dernek Başkanları, Kastamonu Üniversitesi öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.
(EY-İÇ)
06.05.2017 14:24:51 TSI
NNNN