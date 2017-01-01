ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Devrek Belediyesinden hıdrellez şenliği

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 14:20
Devrek Belediyesinden hıdrellez şenliği
Devrek Belediyesinden hıdrellez şenliği

(Fotoğraflı)

Fikri Erdem
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Devrek Belediyesi tarafında yıllardan bu yana geleneksel olarak düzenlenen Hıdrellez şenlikleri vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.
Yaz ayının başlangıcını simgeleyen ve yakın yıllara kadar ilçenin bazı kesimlerinde yaşatılan ve zaman geçtikçe unutulanlar arasına giren Hıdrellez günü Devrek Belediyesinin katkılarıyla bu yılda düzenlenen etkinliklerle yeniden gerçekleştirildi. Sabahın erken saatlerinde Cumhuriyet Alanında Devrek Belediyesi Şehir Bandosu nezaretinde başlayan program Millet Bahçesinde düzenlenen programlarla devam etti.
Unutulmaya yüz tutmuş eski Devrek gelenekleri yeniden canlandırıldı. Etkinliğe katılan vatandaşlara çay, simit, kaşar peyniri ile zeytin ikramında bulunuldu.

Hıdrellez şenliği ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Semerci," Geleneksel hale getirdiğimiz Hıdrellez Şenliğimize hoş geldiniz. Orta Asya'dan bu günlere baharın başlangıcında kutladığımız bir etkinlik Hıdrellez Hızır ile İlyas'ın yeryüzünde buluştukları bir gün 6 Mayıs. Bu günde Hızır kalbi temiz Allaha inanan insanlara yardım eder. Uğradığı yerlerde bolluk bereket getirir. Dertlilere derman, hastalar şifa verir. İnsanların şanslarının açılmasına yardım eder. Ben çocukluğumda hatırlıyorum evsizler ev sahibi olabilmek için maket evler yapar, bekarlar ağaçları kucaklardı evlenebilmek için. Bu örf ve adetlerimizin temelinde insanların bir ve beraber olmaları bir birlerini yakinen tanımaları yatıyor. Ülke olarak çok sıkıntılı günler yaşamaktayız. Şu günlerde Her zamankinden bir birimize daha fazla ihtiyacımız var. Bu duygu ve düşüncelerle bu gün sizlerin yapacağı her türlü dilek ve isteklerinizin kabul olmasını yüce Allahtan niyaz ediyorum" diye konuştu.
Konuşmanın ardından Belediye Başkanı Mustafa Semerci ve vatandaşların Hıdrellez ateşinin üzerinden atlamasıyla program sona erdi.
(FE-SÖ-Y)

06.05.2017 14:29:18 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Zonguldak'ta telefonla dolandırıcılık iddiası
YEREL

ZONGULDAK'TA TELEFONLA DOLANDIRICILIK İDDİASI
Gülüç Belediye Başkanı Demirtaş'tan birlik ve beraberlik çağrısı
YEREL

GÜLÜÇ BELEDİYE BAŞKANI DEMİRTAŞ'TAN BİRLİK VE BERABERLİK ÇAĞRISI
Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

ZONGULDAK MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU

Zonguldak'ta ölü inek kıyıya vurdu
YEREL

ZONGULDAK'TA ÖLÜ İNEK KIYIYA VURDU
GMİS'e teşekkür ziyareti
YEREL

GMİS'E TEŞEKKÜR ZİYARETİ
&quot;Kelebeğin Rüyasına Yolculuk&quot; tanıtım çalışması Kdz. Ereğli'de devam etti
YEREL

"KELEBEĞİN RÜYASINA YOLCULUK" TANITIM ÇALIŞMASI KDZ. EREĞLİ'DE DEVAM ETTİ
&quot;Kömüre Giden Demiryolu&quot; projesi
YEREL

"KÖMÜRE GİDEN DEMİRYOLU" PROJESİ

Devrek TSO Başkanı Ertan Cıvak Almanya'da fuara katıldı
YEREL

DEVREK TSO BAŞKANI ERTAN CIVAK ALMANYA'DA FUARA KATILDI
Zonguldak'taki FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava
YEREL

ZONGULDAK'TAKİ FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNE İLİŞKİN DAVA
GÜNCELLEME - FETÖ/PDY'nin &quot;mahrem imamına&quot; yönelik operasyon
YEREL

GÜNCELLEME - FETÖ/PDY'NİN "MAHREM İMAMINA" YÖNELİK OPERASYON

FETÖ/PDY'nin &quot;mahrem imamına&quot; yönelik operasyon
YEREL

FETÖ/PDY'NİN "MAHREM İMAMINA" YÖNELİK OPERASYON

EN ÇOK OKUNANLAR
İlk milli mikro gözlem uydusu görücüye çıkıyor
TEKNOLOJİ

TÜRKİYE'NİN UZAYDAKİ YENİ GÖZÜ: LAGARİ HASAN ÇELEBİ!

 1
  • 2 "Ablam ve ben"
  • 3 Appiah'ın yeni işi! Nereden nereye...
  • 4 Önce uçurdu sonra hilesini açıkladı!