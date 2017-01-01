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Devrek Belediyesinden hıdrellez şenliği



(Fotoğraflı)



Fikri Erdem

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Devrek Belediyesi tarafında yıllardan bu yana geleneksel olarak düzenlenen Hıdrellez şenlikleri vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Yaz ayının başlangıcını simgeleyen ve yakın yıllara kadar ilçenin bazı kesimlerinde yaşatılan ve zaman geçtikçe unutulanlar arasına giren Hıdrellez günü Devrek Belediyesinin katkılarıyla bu yılda düzenlenen etkinliklerle yeniden gerçekleştirildi. Sabahın erken saatlerinde Cumhuriyet Alanında Devrek Belediyesi Şehir Bandosu nezaretinde başlayan program Millet Bahçesinde düzenlenen programlarla devam etti.

Unutulmaya yüz tutmuş eski Devrek gelenekleri yeniden canlandırıldı. Etkinliğe katılan vatandaşlara çay, simit, kaşar peyniri ile zeytin ikramında bulunuldu.



Hıdrellez şenliği ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Semerci," Geleneksel hale getirdiğimiz Hıdrellez Şenliğimize hoş geldiniz. Orta Asya'dan bu günlere baharın başlangıcında kutladığımız bir etkinlik Hıdrellez Hızır ile İlyas'ın yeryüzünde buluştukları bir gün 6 Mayıs. Bu günde Hızır kalbi temiz Allaha inanan insanlara yardım eder. Uğradığı yerlerde bolluk bereket getirir. Dertlilere derman, hastalar şifa verir. İnsanların şanslarının açılmasına yardım eder. Ben çocukluğumda hatırlıyorum evsizler ev sahibi olabilmek için maket evler yapar, bekarlar ağaçları kucaklardı evlenebilmek için. Bu örf ve adetlerimizin temelinde insanların bir ve beraber olmaları bir birlerini yakinen tanımaları yatıyor. Ülke olarak çok sıkıntılı günler yaşamaktayız. Şu günlerde Her zamankinden bir birimize daha fazla ihtiyacımız var. Bu duygu ve düşüncelerle bu gün sizlerin yapacağı her türlü dilek ve isteklerinizin kabul olmasını yüce Allahtan niyaz ediyorum" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Belediye Başkanı Mustafa Semerci ve vatandaşların Hıdrellez ateşinin üzerinden atlamasıyla program sona erdi.

(FE-SÖ-Y)



06.05.2017 14:29:18 TSI

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