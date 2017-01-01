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Kağıtsporlu milli karateci Avrupa şampiyonu oldu

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 14:21
Kağıtsporlu milli karateci Avrupa şampiyonu oldu
Kağıtsporlu milli karateci Avrupa şampiyonu oldu

(Fotoğraflı)

Kaan Kızıl
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de yapılan Avrupa Karate Şampiyonası'nda Büyükşehir Kağıtsporlu milli karateci Tuba Yenen Yakan, İtalyan rakibini yenerek Avrupa Şampiyonu oldu.
Hayatını Milli karateci Mehmet Yakan ile birleştirdikten sonra bir süre karateye ara veren milli karateci Tuba Yenen Yakan çalışmanın karşılığını herkese gösterdi. Minik kızı Derin Dünya'ya geldikten sonra hayatı değişen Tuba Yenen Yakan, önce milli takıma girdi. Ardından 55 kiloda Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkını kazandı.
Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı 52. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonasında 55 kiloda mücadele eden milli karateci ilk turda İskoç karateci Amy Connel'i ikinci turda Macar rakibi Reka Molnar'ı çeyrek finalde Karadağlı rakibi Droskovic'i yenerek adını finale yazdırdı. Kariyerinde Avrupa ikinciliği bulunan milli karateci final müsabakasında İtalyan rakibi Cardin Sara ile karşı karşıya geldi. Binlerce Türk taraftarın destekleriyle finale çıkan Tuba kendinden emin tavırlarla mücadele etti.
Karşılaşmayı Federasyon Başkanı Esat Delihasan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü Başkanı Dr. Ali Yeşildal, Karate Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Özkaraaslan, branş yönetici Hasan Yılmaz'da izledi. Türk taraftarların desteğiyle karşılaşmayı 1-0 kazanan Tuba Yenen Yakan kariyerinin ilk Avrupa Şampiyonluğunu elde etti. Sevincini milli takım antrenörü, Federasyon Başkanı, eşi Mehmet Yakan ve Kulüp Başkanı Dr. Ali Yeşildal ile paylaşan Tuba, daha sonra düzenlenen törenle altın madalyasına aldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'da milli sporcuyu telefonla arayarak kutladı.
(KK-RFK-Y)

06.05.2017 14:30:54 TSI
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