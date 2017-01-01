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Erzurum'da Anne ve Bebek Ölümlerinin Azaltılması Çalıştayı



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Erzurum Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından, anne ve bebek ölümlerinin azaltılmasına yönelik çalıştay düzenlendi.

Erzurum ve çevre illerden çok sayıda sağlık çalışanının katıldığı çalıştayda yaşanan anne ve bebek ölümleri detaylı bir şekilde analiz edilerek ölümlerin azaltılması için alınması gereken tedbirler konuşuldu.

Sağlık evi ebelerinden üniversite hocalarına kadar her branş ve ünvandan sağlık hizmeti sunucularının katıldığı toplantıda alınan kararlar rapor haline getirilerek katılımcılarla paylaşıldı. Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mahmut Uçar' ın açılış konuşması ile başlayan çalıştaya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Serhat Vançelik, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Fazlı ERdoğan, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı öğretim üyeleri, Yenidoğan Bilim Dalı öğretim üyeleri, Aile Hekimliği Anabilim Dalı öğretim üyeleri, Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyeleri, merkez ve ilçelerdeki Kamu Hastanelerinden hekimler, Aile Hekimleri, 112 çalışanları, hemşire ve ebeler ile Kars, Ardahan, Erzincan illerinden sağlık yöneticileri katılarak, görüş ve önerilerde bulundu.

Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mahmut Uçar; Tüm sağlık hizmeti çalışanlarını temsilen 120 katılımcı ile gerçekleştirdikleri çalıştayın, anne ve bebek sağlığının korunması ve geliştirilmesine katkı sunmasını temenni ettiklerini, ayrıca 22 Aralık 2016 tarihinde yaptıkları panelde ve bu çalıştayda alınan kararların kısa süre içerisinde kendilerince kitap haline getirilip sağlık çalışanlarına sunulacağını belirtti.

(ERZ-AT-Y)



06.05.2017 14:32:04 TSI

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