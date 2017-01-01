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Ekipler öğrencilerin rahatı için işbaşında



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Turgutlu Belediyesi eğitim kurumlarına verdiği desteği sürdürmeye devam ederken, bu kapsamda Turgutlu Mehmet Akif Ersoy Anaokulu bahçesine minik öğrencilerin daha sağlıklı bir şekilde eğitim öğretim görmeleri adına kauçuk döşeme çalışması yapıldı.

Turgutlu Belediyesi'nin eğitim kurumlarına desteği devam ediyor. Çalışmalar kapmasamında Turgutlu Mehmet Akif Ersoy Anaokulu bahçesine, öğrenciler için kauçuk zemin döşeme çalışması yapıldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yaklaşık 60 metrekare alan üzerine yapılan çalışmalar sonunda öğrenciler olası bir yaralanma olayların karşılık daha sağlık bir ortamda eğitim öğretim görme fırsatı buldu. Okul Müdürü Halil Işık yapılan çalışmalardan dolayı Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'e teşekkür ederken, Başkan Şirin de yapılan çalışmanın hayırlı olmasını diledi.

(AY-Y)



06.05.2017 14:35:57 TSI

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