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Asfalt plenti tam kapasite çalışmaya başladı



(Fotoğraflı)



Eren Ayhan

MUĞLA (İHA) - Bodrum Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl çalışmaları tamamlanan ve kabulü yapılan asfalt plenti havaların ısınmasıyla tam kapasite çalışmaya başladı.

Bodrum Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen ihalenin ardından test işlemleri tamamlanan ve üretime başlayan Bodrum Belediyesi Asfalt Plenti günde 900 ton asfalt üretim kapasitesi ile yarımada genelinde hizmet veriyor. Makine parkının yenilenmesi ve araçların tamamlanmasının ardından Bodrum Belediyesi sorumluluk alanındaki bozulan yollar sıcak asfalt ile kaplanarak bakımları yapılıyor. Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonuyla gerçekleşen çalışmalar, daha önce belirlenen aciliyet durumuna göre gerçekleştiriliyor.

Başkan incelemelerde bulundu

Havaların ısınmasıyla tam kapasite çalışmaya başlayan asfalt plentini incelemek için bölgeye giden Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, asfalt plentinin işleyişi hakkında Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu'dan bilgiler aldı.

Başkan Kocadon yaz sezonu öncesinde havaların ısınmasıyla yol düzenleme çalışmalarına hız verildiğini aktararak, "Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunabilmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Büyükşehir yasası sonrası eksik olan ekipmanlarımızı zaman içerisinde tamamlayarak hizmet kalitemizi artırıyoruz. İlçe belediyesi olarak elimizden gelenin fazlasını yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Acil bölgelere öncelik verilerek vatandaşlarımızın mağdur kalmamaları için uğraşıyoruz" dedi.

(EA-MB-Y)



06.05.2017 14:36:03 TSI

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