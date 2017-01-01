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Açıköğretim Sistemi Engelli Öğrenciler Çalıştayı gerçekleştirildi

- Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan,

- "Engelli öğrencilere her birimden destek var"

- "Öğrencilerimize verdiğimiz hizmet asla yeterli değil"



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - 'Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Engelli Öğrenciler Çalıştayı' Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (AKM) Oda Tiyatrosu Salonu'nda gerçekleştirildi.

Çalıştayın açılışına Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan'ın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adnan Özcan, Prof. Dr. Yücel Güney, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu Üyesi Doç. Dr. Zeliha Koçak Tufan, öğretim elemanları ve engelli öğrenciler katıldı.



"Engelli öğrencilere her birimden destek var"

"Anadolu Üniversitesi kurulduğu günden bu yana engelli öğrencilerin eğitimine önem veren bir üniversite olmuştur" diyerek konuşmasına başlayan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, "Üniversitemiz, İşitme Engelli Çocuklar Eğitim Merkezi, Engelliler Entegre Yüksekokulu, Engelliler Araştırma Enstitüsü, Dil ve Konuşma Bozuklukları Merkezi, Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü, Üstün Yetenekli Çocuklar Merkezi gibi özel eğitimin tüm alanlarında katkı sağlamaktadır. İnşallah, TÜBİTAK projesi aracılığıyla gerçekleştireceğimiz özel eğitim mükemmeliyet merkezimizi de önümüzdeki yıllarda faaliyete geçirdiğimiz zaman tüm engel gruplarına yönelik eğitim, öğretim ve uygulama faaliyetlerini de tek bir çatı altında toplamış olacağız. Bu anlamda sadece Açıköğretim Sisteminin değil Anadolu Üniversitesinin tüm birimlerinin ve fakültelerinin oluşturduğu bir uygulama merkezimiz olacak" ifadelerini kullandı.



"Öğrencilerimize verdiğimiz hizmet asla yeterli değil"

Açıköğretim Sisteminin engelli öğrencilerin eğitiminde ayrı bir yeri olduğuna değinen Rektör Gündoğan, "Açıköğretim Sistemi yaklaşık 35 yıldır öğrencilerine fırsat eşitliği kapsamında yükseköğretimin kapılarını açan bir kurumdur. Açıköğretim Sistemi kurulduğu günden bu yana binlerce engelli öğrencimiz eğitim hizmeti aldı ve almaya da devam ediyor. Bizim buradaki amacımız tüm engelli grupların üniversite okuma şansından mahrum kalmamasıdır. Öğrencilerimize verdiğimiz hizmet asla yeterli değil, biz de bunun için Açıköğretim Sistemi olarak hizmetlerimizi daha da iyileştirmek, tüm engel gruplarına ulaşmak, onların eğitim ve öğretim faaliyetlerine katkı sunmak, daha nitelikli bir eğitim almalarını temin etmek için çalışıyoruz. Aslında yıllardır bu konuda daha neler yapabiliriz, kendimizi nasıl geliştirebiliriz, verdiğimiz hizmetlerin üzerine neler koyabiliriz bunun arayışı içerisindeyiz. Bu yolla son birkaç yıldır Açıköğretim Sistemi'nde yer alan Engelli Öğrenciler Birimimizde öğrencilerimizle çeşitli görüşmeler yapıyoruz. Bu görüşmelerden gerçekten iyi bir noktaya gelindi ve daha iyi hizmet vermenin yolları araştırıldı. Bu süreçte bir de çalıştay gerçekleştirilerek hem eğitim öğretim, araştırma geliştirme grubunun hem de öğrencilerin karşılıklı görüşmesi ve sorunların giderilmesi amaçlandı. Dolayısıyla bu süreçte Yükseköğretim Kurulu ile yapılan görüşmelerle hem Açıköğretim Sistemindeki engelli öğrencilerimizin hem de kampüsümüzdeki ve kampüs dışındaki diğer engelli öğrencilerimizin önündeki engelleri kaldırmak için düzenlemeler yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu.



"Biz nelere ihtiyacımız olduğunu konuşmak için buradayız"

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yücel Güney ise, "Açıköğretim Sisteminde yer alan öğrencilerin önemli bir kısmını engelli öğrencilerimiz oluşturmaktadır. Biz, öğrencilerimize büyük bir hizmet veriyoruz ancak neyi yapıp neyi yapamadığımızı da öğrencilerimize sorarak ilerlemek istiyoruz ve dolayısıyla bugün de bu konuyu konuşmak için burada bulunuyoruz. Biz kendimizi anlatmak için değil, nelere ihtiyacımız olduğunu konuşmak için buradayız" diye konuştu.

Prof. Dr. Yücel Güney ayrıca, katılımcılara aktardığı sunum üzerinden Açıköğretim Sisteminde okuyan engelli öğrenci sayısını, detaylarını ve öğrenciler için yapılan hizmetleri anlattı.



"Engelli öğrenciler konusunda farkındalık sürekli yüksek tutulmalı"

Engelli konusunun engelli kalmamasını istediklerini belirten YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Doç. Dr. Zeliha Koçak Tufan, "Engelli öğrenciler konusunda farkındalığın sürekli yüksek tutulmasını, ayrıca pozitif ayrımcılığında yaygınlaşmasını istiyoruz. Bu sebeple böyle bir organizasyonda yer almaktan dolayı çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Zeliha Koçak Tufan konuşmasının devamında, YÖK'te düzenlenen benzer çalıştaylardan ve yapılan çalışmalardan bahsederek programda ele alınacak konuların öğrenciler için olumlu sonuçlar vermesi temennisinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Özcan moderatörlüğünde Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Recep Okur, Açıköğretim Fakültesi Öğretim Elemanları Yrd. Doç. Dr. Nejdet Karadağ, Öğr. Gör. Salih Gümüş, BAUM Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Serkan Günal tarafından eğitim ve öğretim ile ilgili yaşanan sorunlar, muafiyet ve benzeri konularda öğrenciler için yapılabilecekler ve bu konulardaki sorunlar üzerine bir panel gerçekleştirildi. Panel sonrasında kayıt sürecinden mezuniyet aşamasına kadar sunulan hizmetler, grup görüşmesi ve değerlendirilmesi konuları üzerine görüşüldü.

Çalıştay, Görme ve İşitme Engelliler Türk Halk Müziği Konseri ile sona erdi.

(BRK-



06.05.2017 14:39:03 TSI

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