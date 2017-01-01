YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Turgutlu yeni çocuk parklarıyla renkleniyor

Turgutlu yeni çocuk parklarıyla renkleniyor



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Turgutlu Belediyesi, şehrin muhtelif bölgelerine sosyal yaşam alanları oluşturmaya devam ediyor.

Havaların ısınması ve yaklaşan yaz tatili öncesi çalışmalarını hızlandıran Turgutlu Belediyesi, ilçe merkezine 3 yeni çocuk oyun grubu kurulumunu tamamladı. Cumhuriyet Mahallesi, Yedieylül Mahallesi ve Hastahane Çarşı bahçesine kurulan çocuk oyun grupları, çocukların ve ailelerininin beğenisini topladı. Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalar bulundukları bölgeye renk kattı. Turgutlu Belediyesi çocukların boş vakitlerinde ve yaz tatilinde rahatça vakit geçirebilecekleri yeni alan oluşturma çalışmalarına yaz boyu devam ederek, "Daha yaşanılabilir bir Turgutlu" için Turgutlu halkının hizmetinde olacak.

(AY-Y)



06.05.2017 14:39:08 TSI

NNNN

