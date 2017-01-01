Turgutlu yeni çocuk parklarıyla renkleniyor
(Fotoğraflı)
MANİSA (İHA) - Turgutlu Belediyesi, şehrin muhtelif bölgelerine sosyal yaşam alanları oluşturmaya devam ediyor.
Havaların ısınması ve yaklaşan yaz tatili öncesi çalışmalarını hızlandıran Turgutlu Belediyesi, ilçe merkezine 3 yeni çocuk oyun grubu kurulumunu tamamladı. Cumhuriyet Mahallesi, Yedieylül Mahallesi ve Hastahane Çarşı bahçesine kurulan çocuk oyun grupları, çocukların ve ailelerininin beğenisini topladı. Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalar bulundukları bölgeye renk kattı. Turgutlu Belediyesi çocukların boş vakitlerinde ve yaz tatilinde rahatça vakit geçirebilecekleri yeni alan oluşturma çalışmalarına yaz boyu devam ederek, "Daha yaşanılabilir bir Turgutlu" için Turgutlu halkının hizmetinde olacak.
(AY-Y)
06.05.2017 14:39:08 TSI
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