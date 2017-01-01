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Miniklere trafik dersi



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Anaokulu öğrencilerine bir sürücü kursunda çalışan öğretmen tarafından trafik dersi verildi.

Bilecik Anaokulu Çalışkan Arılar 2 sınıfı öğrencileri, öğrencilerine, Bilecik Edebali Güvenlik Sürücü Kursu Trafik Öğretmeni Zuhal Durma tarafından miniklerin anlayacağı şekilde trafik dersi verildi. Altı yaş grubu öğrencilere onların anlayacağı şekilde trafik dersi verdiklerini belirten Durma, "Miniklerle birlikte platformlarda çalışmalar yapıyoruz. Eğer bir araç bulabilirsek daha iyi olacak onlar için. Bulamazsak da yaya olarak trafik polisinin kurallarını gösteriyoruz. Trafikte uyulması gereken kuralları, karşıdan karşıya geçerken, trafik ışıklarında neler yapılacağını anlatıyoruz" dedi.

Öğrenciler, öğretmenleri Ayşen Tezcan ve trafik öğretmeni eşliğinde verilen trafik dersini dinlediler.

(CKT-DA-Y)



06.05.2017 14:42:46 TSI

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