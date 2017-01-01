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Hakkarili eğitimciler Almanya'ya gitti

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 14:37
Hakkarili eğitimciler Almanya'ya gitti
Hakkarili eğitimciler Almanya'ya gitti

(Fotoğraflı)

Feyzullah Taş
HAKKARİ (İHA) - Hakkari'deki eğitimciler, teknik eğitim gezisi kapsamında Almanya'ya hareket etti.
Hakkari TOBB Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülen "Çiçekler Solmadan" projesi kapsamında Hakkarili 8 eğitimci, Almanya hareket etti. Eğitimcilerin, Almanya'nın Münih kentinde 11 gün boyunca meslek ve teknik okullar, fabrikalar ve buradaki değişik kurumları ziyaret edecekleri belirtildi.
Hakkari TOBB Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Karataş, 8 kişilik eğitimci grubu ile birlikte teknik eğitim gezisi kapsamında Almanya'nın Münih kentinde teknik ve mesleki okullar ile fabrika ve değişik kurumları ziyaret edeceklerini söyledi.
(FT-MSA-Y)

06.05.2017 14:46:26 TSI
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