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Hakkarili eğitimciler Almanya'ya gitti



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'deki eğitimciler, teknik eğitim gezisi kapsamında Almanya'ya hareket etti.

Hakkari TOBB Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülen "Çiçekler Solmadan" projesi kapsamında Hakkarili 8 eğitimci, Almanya hareket etti. Eğitimcilerin, Almanya'nın Münih kentinde 11 gün boyunca meslek ve teknik okullar, fabrikalar ve buradaki değişik kurumları ziyaret edecekleri belirtildi.

Hakkari TOBB Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Karataş, 8 kişilik eğitimci grubu ile birlikte teknik eğitim gezisi kapsamında Almanya'nın Münih kentinde teknik ve mesleki okullar ile fabrika ve değişik kurumları ziyaret edeceklerini söyledi.

(FT-MSA-Y)



06.05.2017 14:46:26 TSI

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