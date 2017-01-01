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Akhisar'da Hıdrellez coşkusu

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 14:39
Akhisar'da Hıdrellez coşkusu
Akhisar'da Hıdrellez coşkusu

(Fotoğraflı)

Barış Gezici
MANİSA (İHA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde Balkan Göçmenleri Derneği tarafından düzenlenen Hıdrellez etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu.
Yeryüzüne baharın geldiğine inanılarak yapılan Hıdrellez, kış şartlarından sonra doğanın uyanmasıyla, çiçeklerin canlanıp, insanlığın hayat bulmasıyla asırladır başta Anadolu'da olmak üzere dünyanın bir çok yerinde şenliklerle kutlanıyor. Manisa'nın Akhisar ilçesinde de Balkan Göçmenleri Derneği tarafından düzenlenen organizasyonla Hıdrellez coşkuyla kutlandı. Balkanlardan göç eden vatandaşların yoğunlukta bulunduğu Reşatbey Mahallesinde düzenlenen etkinlikte Grup Akhisar Göçmen Bandosu eşliğinde halay çekildi. Halayların ardından hıdrellezi kutlayan vatandaşlar yakılan ateşin üzerinden atladı.
Akhisar'da ilk kez böyle bir etkinlik yaptıklarını dile getiren Akhisar Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı Tunay Gül, özellikle üyelerden gelen talepler doğrultusunda böyle bir organizasyon yaptıklarını gördükleri büyük ilgiden dolayı da memnun olduklarını ve her yıl bu etkinliği tekrarlayacaklarını söyledi.
(BG-AY-Y)

06.05.2017 14:48:45 TSI
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