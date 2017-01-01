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Türk dünyasından esintiler Salihli'de buluştu



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesinin aylık kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında TRT Sanatçısı Bünyamin Aksungur ve Türk Ses Müzik Topluluğu Salihli'de konser verdi.

Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen konsere, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Büyükşehir Salihli Koordinatörü Ali Rıza Ünveren, Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) İlçe Başkanı Mehmet Akın, Türk Ocakları Salihli Şube Başkanı Ersin Aybar, belediye daire müdürleri, personeli ve çok sayıda davetli katıldı. Konserde Bünyamin Aksungur, Kırgız Özyaman ve Türk Ses Müzik Topluluğu, Doğu Türkistan'dan Batı Trakya'ya, Sibirya'dan Kerkük'e kadar bütün Türk Dünyasından seçkin eserleri seslendirdi. Konserin sonunda Türk dünyasından şarkıları ardı ardına seslendiren Bünyamin Aksungur ve Türk Ses Müzik Topluluğu, salonda bulunanlara unutulmaz bir gece yaşattı. Konser sonunda ayakta alkışlanan topluluğa Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu çiçek takdim etti.

(BA-AY-Y)



06.05.2017 14:50:06 TSI

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