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Çalışmayı yerinde incelerken vatandaşın sorunlarını da dinledi

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 14:46
Çalışmayı yerinde incelerken vatandaşın sorunlarını da dinledi
Çalışmayı yerinde incelerken vatandaşın sorunlarını da dinledi

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Sarıgöl'ün Güneydamları Mahallesinde kilit parke taşı döşeme çalışmalarına başladı. Mahalle halkı tozdan, çamurdan kurtulacakları için Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.
Manisa Büyükşehir Belediyesi il genelinde kilit parke taş döşeme çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Sarıgöl'ün Güneydamları mahallesinde altyapı hizmeti tamamlanmasıyla birlikte kilit parke taş döşeme çalışması başlattı.
Yapılan çalışmayı Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl Koordinasyon İşleri Müdürü Akif Kılıçaslan da yerinde inceledi. Kılıçaslan, mahalle halkı ile bir araya gelerek, istekleri ve talepleri de dinledi. Çalışmayla ilgili bilgiler veren Akif Kılıçaslan, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün liderliğinde ilçemizde birçok noktada vatandaşın hayatını kolaylaştıracak hizmetler gerçekleştiriyoruz. İlçemizde 95 mahalle kapsamında bu çalışmalar yapılıyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından altyapısı tamamlanan Güneydamları Mahallesinde de kilit parke taşı döşeme çalışması başladı. Mahalle halkı tozdan çamurdan kurtulacak olmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e de selam ve saygılarını ilettiler. Yakın zamanda buradaki çalışmalarımız tamamlanacak" ifadelerinde bulundu.
(SC-Y)

06.05.2017 14:55:07 TSI
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