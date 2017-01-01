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Kepez AK Parti'den anlamlı bağış

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 14:47
Kepez AK Parti'den anlamlı bağış
Kepez AK Parti'den anlamlı bağış

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - AK Parti Kepez İlçe teşkilatı 'Kan Bağışı İnsan Sevgisinin En Saf Halidir' sloganı ile kan bağışı kampanyası başlattı.
AK Parti Kepez İlçesi teşkilatı, "Kan Bağışı İnsan Sevgisinin En Saf Halidir' sloganı kan bağışı kampanyası başlattı. Sakarya Bulvarı'nda bulunan ilçe binasında gerçekleşen kan bağışına vatandaşlar ve partililer büyük ilgi gösterdi. Kan bağışlayan bağışçılara teşekkür eden AK Parti Kepez İlçe Başkanı Yusuf İşeri, ilk kanı vererek kampanyayı başlattı.
7 saat süren kan bağışı kampanyası ile önemli bir sosyal projeye imza attıklarını ifade eden Başkan Yusuf İşeri, "İlçe teşkilatımız ve vatandaşlarımız ilk dakikadan itibaren yoğun ilgi gösterdi. Zaman zaman kan bağışı kampanyaları yapmaktayız. Bu yapılan kampanyalara destek olmak sağlıklı her bireyin en öncelikli görevi olmalıdır. İhtiyaç anında hepimize lazım olabilecek kanın tedarik edilmesi, yapacağımız bu kan bağışları ile mümkün olacaktır" diye konuştu.
(SÇ-SÇ-Y)

06.05.2017 14:56:18 TSI
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