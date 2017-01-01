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Arap Seyahat Acentaları Bartın'da

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 14:47
Arap Seyahat Acentaları Bartın'da
Arap Seyahat Acentaları Bartın'da
- Bartın Arap turistlerin yeni gözdesi olacak

(Fotoğraflı)

Akif Yaman
BARTIN (İHA) - Körfez ve Arap ülkelerinden her yıl 2 milyonu aşkın turisti Türkiye'de misafir eden turizm acentaları, bu sezona ilişkin yeni destinasyon olanı olarak Bartın'ı seçti.
Bu kapsamda Amasra, Ulus ve Bartın'da yerel yöneticiler turizmcilerle bir araya gelen Arap Seyahat Acentaları ve Turizm Geliştirme Derneği (ASATDER) Ahmet Kırk, Arap turistlerin artık Türkiye'ye geldiklerinde yeni tatil bölgeleri aradıklarını ve bu nedenle de Bartın ve yöresine ilişkin bir çalışma yaptıklarını söyledi.
Doğası ve deniziyle Arap turistlerin Bartın'ı seveceğini düşündüklerini anlatan Kırk, "Biz dernek olarak bize üye acentalara yeni yerler tanıtmak istiyoruz. Bu kapsamda da Arap turistler için yeni tatil turları hazırladık. Bunlardan biri de Amasra ve Bartın. Bartın ırmağı, sahilleri, Ulukaya'sı, Küre Milli Parkları ile Arap turistlerin yeni gözdesi olacak. Haziran ayından itibaren turlarımıza Bartın'ı da ekleyeceğiz. Bu Bartın ve Arap turistler için yeni bir heyecan" diye konuştu.
Heyet 2 gün Bartın'da incelemelerde bulundu
Arap Seyahat Acentaları ve Turizm Geliştirme Derneği (ASATDER) Ahmet Kırk başkanlığındaki heyet, 2 gün kaldığı Bartın'da Vali Nusret Dirim, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fuat Dursun, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun'u makamında ziyaret ederek bölge ve Bartın'ın turizm potansiyeli hakkında bilgi aldı. Heyet İnkum, Bartın Irmağı, Balamba Doğa Parkı, Amasra, Ulus, Ulukaya Şelalesi, Küre Dağı Milli Parkı'na da bir ziyaret gerçekleştirdi.
(AY-İÇ)

06.05.2017 14:56:49 TSI
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