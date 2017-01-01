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Kitap okuma yarışmasının il sınavları Hisarcık'ta yapıldı

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 14:49
Kitap okuma yarışmasının il sınavları Hisarcık'ta yapıldı
Kitap okuma yarışmasının il sınavları Hisarcık'ta yapıldı

(Fotoğraflı)

Mustafa Akçay
KÜTAHYA (İHA) - Eğitim Bir-Sen Kütahya 1 No'lu Şubesi ve Kütahya Belediyesi işbirliği ile 3.'sü düzenlenen Kitap Okuma Yarışması İl Sınavları Hisarcık ilçesinde gerçekleştirildi.
Medeniyetin yeniden inşaa ve ihyasında genç nesillerin erdemli ve iyi ahlak sahibi bireyler olarak yetiştirilmesine katkı sunmak ve yeniden okuyan, öğrenen ve ilmiyle amel eden bir nesil yetiştirmek amacıyla Eğitim-Bir-Sen Kütahya 1 No'lu Şubesi ve Kütahya Belediyesi işbirliği ile bu yıl üçüncüsünü düzenlenen Ödüllü Kitap Okuma Yarışmasının il finalleri Hisarcık Şehitler Ortaokulunda yapıldı.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Eğitim Bir-Sen Hisarcık İlçe Temsilcisi Mehmet Ali Özdemir,"Eğitim-Bir-Sen Kütahya 1 No'lu Şubesi ve Kütahya Belediyesi ile yapılan protokol gereği bu yıl 3.'sü düzenlenen Kitap Okuma Yarışması çerçevesinde ilçemiz Şehitler Ortaokulunda yapılan İl Sınavlarına müracaat eden 158 öğrenciden 130 öğrenci katılmıştır. Katılma oranı yüzde 82'dir. Kitap Okuma Yarışması 5-6 ve 7-8. Sınıflar ile lise öğrencileri olmak üzere üç kategoride yapılmaktadır. Üç kategoride dereceye giren ilk 43 kişiye bisiklet, her kategoride ilk üçe giren öğrencilerden birinciye Cumhuriyet altını, ikinciye yarım altın, üçüncüye ise çeyrek altın verilecek. Sınav sonuçları önümüzdeki hafta içerisinde açıklanacak ve dereceye giren öğrencilere ödülleri 19 Mayıs tarihinde Kütahya'da düzenlenecek törenle dağıtılacak. Geçen yıl Kitap Okuma Yarışmasında Hisarcık ilçesi büyük bir başarı elde ederek il birincisi olmuştu." diye konuştu.(MA-EFE)

06.05.2017 14:58:23 TSI
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