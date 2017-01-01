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Milli Eğitim Müdürü Turan, Doğubayazıt'ı ziyaret etti

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 14:59
Milli Eğitim Müdürü Turan, Doğubayazıt'ı ziyaret etti
Milli Eğitim Müdürü Turan, Doğubayazıt'ı ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - Ağrı İl Milli Eğitim Müdür Yakup Turan, çeşitli temaslara bulunmak üzere Doğubayazıt ilçesini ziyaret etti.
Çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Doğubayazıt ilçesine giden İl Milli Eğitim Müdür Yakup Turan ve beraberindeki heyet ilk olarak ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne giderek toplantı salonunda okul müdürleri ile toplantı yaptı. Daha sonra A Takımı-Savaş Ay Anadolu Lisesi ve 14 Nisan Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir süre sohbet eden Turan, ardından 14 Nisan İlkokulu ve Gülben Ergen Ana okulunda incelemelerde bulundu.
Fatımatü Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen İmam Hatip Liseleri arası 'Genç Nida Kız Öğrenciler Kur-an'ı Kerim Güzel Okuma' yarışmasına katılan Turan, program sonrası dereceye giren öğrencileri tebrik ederek çeşitli ödüller verdi. Fatımatü Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilerle sohbet edip yemek yiyen Turan, daha sonra beraberindeki heyetle birlikte ilçeden ayrıldı. Fatımatü Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilerle yemek yiyen Turan, daha sonra ilçeden ayrıldı.
(AG-AT-Y)

06.05.2017 15:08:21 TSI
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