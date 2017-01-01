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Samsun'da Hıdırellez kutlamaları

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 15:00
Samsun'da Hıdırellez kutlamaları
Samsun'da Hıdırellez kutlamaları
- MHP'li Usta: "Mübadiller vatanperver ve çalışkan insanlardır"

(Fotoğraflı)

Şahin Binici
SAMSUN (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkan Vekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Mübadil kardeşlerimiz, geçmişten bugüne kadar sıkıntılar içerisinde yaşadıkları için vatanperver, çalışkan, Cumhuriyet'e ve Atatürk'e bağlı insanlardır" dedi.
6 Mayıs Hıdırellez günü nedeniyle, Samsun Mübadele Derneği ve Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu tarafından, "Geleneksel Gölle Hıdırellez Bahar Bayramı" adı altında etkinlik düzenlendi. Bir AVM'de düzenlenen etkinlikle, 600 yıllık geçmişe sahip yöresel yemekler ve ürünler sergilendi.
Mübadele Derneği tarafından Samsun'da 600 yıllık bir geleneğin yaşatıldığının altını çizen MHP Grup Başkan Vekili Erhan Usta, "Bu yönüyle çok değerli bir etkinlik olmuş. Çünkü törelerimiz unutulmuş durumda. Kurulan stantları incelerken kültürel faaliyetler olduğunu gördüm. Bu işin en güzel yanıdır. Etkinliğin ticari amaçtan ziyade kültürel ağırlıklı olması ayrıca mutluluk verici bir durumdur. Mübadil kardeşlerimiz, geçmişten bugüne kadar sıkıntılar içerisinde yaşadıkları için vatanperver, çalışkan, Cumhuriyet'e ve Atatürk'e bağlı insanlardır. Bu yönleriyle biz mübadil kardeşlerimizi hep takdir etmişizdir" diye konuştu.
Hıdırellez etkinliği kapsamında değerlendirmelerde bulunan Samsun Mübadele Derneği Başkanı Olcay Yanık, "Bu yıl 2'ncisini gerçekleştirdiğimiz ve geleneksel hale getirmeye çalıştığımız, unutulmaya yüz tutan 600 yıllık bir geleneği bugün Samsun'da gerçekleştiriyoruz. Çok coşkulu ve çok güzel bir etkinliğe imza attık. Doğru işlere imza atmaya devam edeceğiz. Çünkü 2'nci yılımız olmasına rağmen katılım ve destek olarak düzenlediğimiz bu etkinlik büyük ilgi gördü. Bu yıl Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu ve Samsun Mübadele Derneği olarak gerçekleştirdiğimiz etkinlikte, yöresel yemekler, el sanatları, folklor ve yöresel ürünler sergileniyor. Etkinliğimiz Pazar günü de devam edecek. Ben tüm Samsun halkını davet ediyorum" şeklinde konuştu.
Etkinliğe ayrıca AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ve çok sayıda vatandaş katıldı katıldı.
(ŞB-SLH-Y)

06.05.2017 15:09:27 TSI
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