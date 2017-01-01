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Mühendis adayları kaynaşma kahvaltısında buluştu

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 15:15
Mühendis adayları kaynaşma kahvaltısında buluştu
Mühendis adayları kaynaşma kahvaltısında buluştu

(Fotoğraflı)

Mustafa Kaplan
ESKİŞEHİR (İHA) - Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Eskişehir Şubesi tarafından organize edilen kahvaltıda, Anadolu ve Osmangazi üniversitelerinin genç mühendis adayları bir araya geldi.
Kızılcıklı Caddesi üzerinde bulunan bir kafede düzenlenen kaynaşma kahvaltısına, Anadolu ve Osmangazi üniversitelerinin Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi aynı zamanda EMO Genç üyesi yaklaşık 130 öğrenci bir araya geldi. Kahvaltıda öğrenciler, hem EMO üyesi mühendislerin bilgi-birikimlerinden faydalanıp kendi sorunlarını aktardı hem de aynı şehirde farklı üniversitelerde okuyan öğrencileri tanışarak sohbet etti.

"Bin tane EMO Genç üyemiz var bunlar üniversitelerde okuyan kardeşlerimiz"
Düzenlenen kahvaltının amacından bahseden Elektrik Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Hakan Çınar, Elektrik ve Elektronik Bölümünün gerçekten Türkiye'nin geleceğine yönelik en önemli yatırımlardan bir tanesi olduğunu ifade ederek, "Odamız bu tür etkinliklerle üyelerimizi yönlendirmek, onlarla birlikte olmak, sosyal ve tabii kültürel etkinliklerle birlikte teknolojik paylaşımları da yapmak istiyoruz. Eskişehir aslında EMO Genç olarak tanımladığımız, üniversitede okuyan elektrik-elekronik mühendislerinin üyeliği açısından Türkiye'deki en çok üye barındıran yerlerden bir tanesidir. Bin tane üyemiz var Elektrik Mühendisleri Odası'nın, bin tane de EMO Genç üyemiz var bunlar da üniversitelerde okuyan kardeşlerimiz. 14 şube başkanlığımız var bunların arasında İstanbul'dan sonra en çok EMO Genç üyesi barındıran odayız. Onlar gerçekten gelecek hedefleri çok yüksek olan ve Türkiye'nin gelişmesi için kritik teknolojileri üretmek zorundayız. Bu da Elektroniği çok fazla ilgilendiriyor. Bu arkadaşlarımızın hem EMO bilgisinden, tecrübesinden yararlanmalarını sağlamak hem de onların eğer sorunları varsa, bunları odamızda değerdirip, YÖK'e, üniversitelere, bölüm başkanlarına iletmek amacıyla onlarla bu toplantıları yapıyoruz" şeklinde konuştu.
Öte yandan yapılan kahvaltı sonrası EMO Başkanı Hakan Çakır ve EMO Genç üye öğrencileri hatıra fotoğrafı çektirdi.
(MK-MET-Y)

06.05.2017 15:23:14 TSI
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