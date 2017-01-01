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Badminton Yıldızlar Grup Müsabakaları teknik toplantısı gerçekleştirildi



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in ev sahipliği yapacağı Okul Sporları Badminton Yıldızlar Grup Müsabakalarının teknik toplantısı Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız başkanlığında gerçekleştirildi.

Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İstasyon Spor Salonunda gerçekleştirilen teknik toplantıya, Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, çeşitli illerden katılan antrenörler ve hakemler katıldı.

Toplantıda, müsabakaların sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için takımlar arasında dikkat edilmesi gereken hususlar belirtilirken, kız ve erkeklerde çekilen fikstür sonunda gruplar belli oldu. Okul Sporları Badminton Yıldızlar Grup Müsabakaları teknik toplantısında açıklama yapan Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız," Müsabakaları yönetecek olan hakemlere, antrenörlere ve sporculara başarılar dileyerek, birlik ve beraberlik içerisinde güzel bir şampiyona olmasını temenni ediyorum'' dedi.

(CKT-DA-Y)



06.05.2017 15:24:28 TSI

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